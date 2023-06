Yuji Naka : le créateur de Sonic encourt plus de 2 ans de prison et 172 millions de yens d'amende

Yuji Naka est dans une sacrée galère depuis l'année dernière. Arrêté à deux reprises en novembre puis décembre 2022, le créateur de Sonic the Hedgehog était accusé de délit d'initié, il a en effet acheté des actions chez Aiming Co et ATeam Entertainment, développeurs de Dragon Quest Tact et Final Fantasy VII: The First Soldier.

Travaillant à l'époque chez Square Enix sur Balan Wonderworld, Yuji Naka avait su en avance que ces petits studios allaient développer des jeux sur de grosses licences, il en a donc profité pour acheter des actions à bas prix, le court ayant évidemment augmenté après les annonces officielles. Ça, c'est illégal, c'est un délit d'initié. Yuji Naka avait plaidé coupable et comme le rapporte Abema TV (via VGC), les procureurs du tribunal de Tokyo viennent de réclamer une peine de deux ans et demi de prison ferme pour l'accusé, ainsi que 2,5 millions de yens d'amende et une peine supplémentaire de 170 millions de yens (soit plus d'un million d'euros au total).

Un jugement lourd, car même si Yuji Naka a plaidé coupable, la cour affirme qu'il ne montre aucun remord. D'après ses dires, il aurait reçu par erreur l'accès à ces informations confidentielles, sans malveillance de sa part. Ses avocats vont tout faire pour réduire l'amende et transformer la peine de prison ferme en peine avec sursis, le tribunal livrera son verdict le 7 juillet prochain. Même sans lui, le hérisson bleu continue de faire sa vie, vous pouvez retrouver Sonic Frontiers à 34,99 € sur Amazon.