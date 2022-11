Yuji Naka, créateur de Sonic, arrêté pour délit d'initié

Concepteur japonais co-créateur de Sonic the Hedgehog, Yuji Naka a évidemment de nombreux contacts dans le monde du jeu vidéo, et il a accès à des informations sensibles avant tout le monde. Et voilà qu'il se retrouve arrêté au Japon, en compagnie de membres de Square Enix, accusé de délit d'initié. Le concepteur avait pour rappel rejoint Square Enix pour développer Balan Wonderworld, avant de quitter le studio l'année dernière.

Fumiaki Suzuki, Taisuke Sasaki et donc Yuji Naka ont été arrêtés par la police japonaise hier et sont accusés d'avoir acheté des parts d'Aiming Co avant l'annonce de Dragon Quest Tact en 2020. Un délit d'initié classique : les accusés étaient au courant de l'annonce avant l'heure, ils ont acheté des parts de la société de développement et, lorsque le jeu a été officialisé, l'action de la société a grimpé, tout comme la valeur de leurs parts. Et lorsque cela touche Dragon Quest, une franchise ultra connue au Japon, cela se compte en millions de yens. D'après les informations d'Automaton, Fumiaki Suzuki et Taisuke Sasaki auraient acheté pour 47 millions de yens d'actions chez Aiming Co (environ 325 000 euros), tandis que Fuji News Network affirme que Yuji Naka aurait acheté 10 000 actions, pour 2,8 millions de yens (19 000 €). Aucun journal ne précise si les accusés ont depuis revendu leurs actions, qui ont pris énormément de valeur après l'annonce de Dragon Quest Tact.

De son côté, Square Enix a partagé un communiqué, affirmant travailler en collaboration avec les enquêteurs afin de clarifier cette grave affaire. L'éditeur et développeur japonais précise également que des sanctions disciplinaires seront prises envers les anciens employés et qu'il va renforcer ses mesures en interne pour éviter toute nouvelle affaire de délit d'initié.

Le papa de Sonic derrière les barreaux, personne ne s'attendait à une telle annonce, alors que le hérisson bleu vient de faire son retour la semaine dernière dans Sonic Frontiers, vendu 53,99 € sur Gamesplanet.