Switch 2 : un lancement record malgré un prix élevé ?

Officialisée il y a deux mois, la Switch 2 reste encore assez mystérieuse. Nintendo nous a donné rendez-vous le 2 avril prochain pour en apprendre davantage, mais en attendant, les rumeurs et bruits de couloir vont bon train. Cette semaine, c'est Bloomberg (via VGC) qui en rajoute une couche en publiant un article regroupant plusieurs avis d'analystes.

Selon Robin Zhu et Serkan Toto, la Nintendo Switch 2 coûterait au moins 400 $, soit 100 $ de plus que la Switch 1. Pour rappel, un mystérieux ancien employé de Nintendo of America affirmait la même chose récemment. Une hausse de prix qui serait justifiée par la présence de meilleurs composants, dont une puce NVIDIA coûtant entre 130 et 150 $, près du double de celle embarquée dans la Switch 1. Un analyste de Toyo Securities déclare même qu'il ne serait pas surpris de voir la Switch 2 vendue à 499 $.

Cependant, malgré un prix plus élevé, tous les analystes sont d'accord pour dire que le lancement de la Switch 2 sera un record pour une console de jeux. Robin Zhu affirme que la machine sortirait en juin prochain, avec entre six et huit millions d'exemplaires en stock chez les revendeurs. Nintendo avait déjà affirmé vouloir mettre le paquet sur la production, notamment pour éviter les scalpers, et le même analyste déclarait que le constructeur envisageait de vendre 20 millions de Switch 2 la première année. À titre d'information, VGC rappelle que la Switch 1 s'est écoulée à 2,7 millions d'exemplaires en un mois.

Selon Serkan Toto, la Switch 2 cartonnera dans sa première année grâce à des jeux first-party et tiers :

Ils vendront des tonnes de Switch 2, surtout au cours des premiers mois, presque quel que soit le prix. Nous pouvons nous attendre à une excellente gamme de logiciels dès la première année, avec un nouveau Mario Kart, un Mario 3D après huit ans, Pokémon Legends: Z-A et Metroid Prime 4. Il y aura également un support tiers dès le premier jour, probablement avec des blockbusters comme Call of Duty.

D'après ce même analyste, la question du prix de vente des jeux sur Switch 2 sera très importante. Si certains aimeraient voir de gros titres à 100 $, Nintendo n'augmenterait pas davantage le prix des jeux sur sa nouvelle console :

Le prix du matériel est bien sûr un sujet important, mais beaucoup de gens (y compris les investisseurs) ne prennent pas en compte le prix potentiel des logiciels de la Switch 2. Je m'attends absolument à ce que les jeux Nintendo et les principaux jeux tiers coûtent 70 $ US. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom coûtait déjà 70 $ US en 2023, et cela leur a bien réussi.

En France, les dernières aventures de Link sont vendues 69,99 € sur l'eShop (le jeu est sinon trouvable en boîte à 51,49 € sur Amazon), il faudra donc s'attendre à un même prix pour les gros jeux sur Switch 2. Comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes, les analystes ne visent pas toujours juste et il faudra attendre le début du mois prochain pour découvrir officiellement des prix et une date de sortie officielle lors du Nintendo Direct.

