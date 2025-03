Nintendo Switch 2 : un tas d'améliorations dévoilées avant l'heure !

Source: FCC via The Verge

Il y a près de deux mois, Nintendo dévoilait brièvement la Switch 2 au travers d'une courte vidéo. Une séquence qui était surtout là pour montrer le design de sa prochaine console de salon portable, avec notamment des Joy-Con magnétiques plus grands. Mais un tas d'informations restent encore inconnues.

Cependant, comme le rapporte The Verge, la commission fédérale des communications (FCC) a déjà décortiqué la console et dévoile quelques informations techniques intéressantes, avec d'abord son numéro de modèle : BEE-001. La Switch 2 supportera le NFC via le Joy-Con droit (comme la Switch 1), permettant sans doute de réutiliser les amiibo. La console sera rechargeable via le port USB-C inférieur, mais également via le second port USB-C situé sur le dessus de la machine.

La Switch 2 supportera également le Wi-Fi 6 (802.11ax) avec une bande passant jusqu'à 80 MHz en 2,4 ou 5 GHz, les téléchargements en sans fil devraient être plus rapides. Cependant, pas de Wi-Fi 6E ou 7, ni de fréquence à 6 GHz, au programme. Par ailleurs, l'adaptateur secteur dispose d'une puissance maximale de 15V, comme la Switch 1, mais la FCC mentionne également un adaptateur avec du 20V, laissant penser à un système de charge rapide. La puissance en watt étant inconnue, il est pour l'instant impossible de dire avec certitude à quoi servirait ce second adaptateur 20V.

La Switch 2 devrait donc proposer pas mal de petites améliorations, mais bien évidemment, les joueurs attendent d'en savoir davantage sur la puissance de la console et les jeux qui l'accompagneront. Nintendo nous a donné rendez-vous le 2 avril prochain pour en apprendre plus sur la Switch 2.

