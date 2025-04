Nintendo Switch 2 Welcome Tour : une démo technique décortiquera la console au lancement

Nintendo a présenté en long, en large et en travers sa Switch 2 lors d'un Direct dédié à la console, mais également à ses premiers jeux. Le constructeur japonais lancera en même temps que la machine une démo technique, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, qui mettra en avant les nouvelles fonctionnalités de la console de salon portable.

Voici ce qu'il faut retenir sur cette expérience :

Les joueurs et joueuses peuvent se lancer sans attendre sur Nintendo Switch 2 mais ils peuvent également explorer les nombreuses fonctionnalités et détails de cette nouvelle console avec Nintendo Switch 2 Welcome Tour, une exposition virtuelle qui permet de découvrir ce qui fait de la Nintendo Switch 2 une expérience de jeu si unique. Grâce à des démos techniques, des mini-jeux et toutes sortes d'interactions, les joueurs et joueuses pourront apprendre à connaître leur nouvelle console de fond en comble d'une manière qu'ils et elles n'auraient jamais imaginée autrement.