Spine se prend pour Old Boy avec son Système de Caméra Intellectuelle

Nekki nous fait languir avec Spine, un jeu d'action Gun Fu qu'il développe depuis quelques années déjà. Le titre a refait une brève apparition hier soir lors du PC Gaming Show: Most Wanted avec une courte vidéo dévoilant deux fonctionnalités du jeu : la peinture aérosol et les mouvements de caméra.

Spine étant un jeu inspiré des films d'action, il proposera une caméra dynamique qui se focalise sur les éléments importants, nous pouvons ainsi voir des plans inspirés des top down shooters, de John Wick ou encore de Old Boy (lui-même inspiré des beat'em all à défilement horizontal). Concernant la peinture, eh bien Redline pourra visiblement se servir de bombes aérosols pour étourdir ses ennemis et même en taguer certains, mais le directeur du jeu Dmitry Pimenov s'attarde surtout sur les caméras :

Avec Spine, nous avons décidé de réimaginer ce que peut être l’action cinématographique dans un jeu. Notre philosophie est simple : si quelque chose d’excitant se produit à l’écran, nous souhaitons l’intégrer au gameplay plutôt qu’à une cinématique passive. Nous utilisons notre propre Système de Caméra Intellectuelle, conçu pour trouver les angles les plus cinématographiques pour l’action à l’écran sans interrompre le gameplay, et nous adoptons des choix de caméra audacieux, notamment l’utilisation de caméras prédéfinies dans certaines scènes. Beaucoup de ces décisions sont inspirées de moments emblématiques de films d’action classiques. Les joueurs pourront apercevoir quelques hommages à des scènes de John Wick Chapitre 4 et Old Boy dans le teaser d’aujourd’hui.

Malheureusement, toujours pas de date de sortie en vue, Spine est attendu « bientôt » sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver l'excellent film Old Boy de Park Chan-Wook en Blu-ray remastérisé à 19,99 € sur Amazon ou Fnac.

