Spine : du gameplay nerveux et de gros changements pour le jeu de gun fu

En 2021, Nekki dévoilait Spine, un jeu de tir et d'action qui devait faire la part belle à la coopération sur ordinateurs, consoles de salon et mobiles. Le titre refait enfin parler de lui avec une première bande-annonce de gameplay dévoilée lors du PC Gaming Show: Most Wanted :

Il y a eu du changement depuis deux ans, car Spine est désormais présenté comme un jeu solo axé sur la narration. Heureusement, le gameplay ne change pas, ce sera toujours de l'action et du tir façon gun fu. Le gun fu mélange les arts martiaux et les armes à feu, un style popularisé par Cyberpunk 2020, les films de John Woo et plus récemment par la saga John Wick, Spine promet donc déjà des combats nerveux, intenses et acrobatiques.

Faites l'expérience d'une action cinématographique comme vous n'en avez encore jamais vu dans Spine, un jeu d'action au rythme effréné développé par Nekki pour rendre hommage au genre du gun fu. Découvrez un avenir proche dans un style cyberpunk haut en couleur, digne d'un film et riche en action, le tout en compagnie d'une artiste de rue révolutionnaire, Redline, ainsi que de son implant de combat doué de conscience, Spine. Ensemble, ils affronteront le régime autocratique des IA de Tensor Corporation, tout en apprenant à se faire mutuellement confiance. Prenez part à des fusillades saisissantes mises en scènes par de vrais spécialistes du monde du cinéma et revivez vos scènes d'actions épiques préférées sans oublier de créer les vôtres.

Spine est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, adieu les mobiles sous iOS et Android. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégrale de John Wick (4 films) à partir de 48,99 € sur Amazon et la Fnac.