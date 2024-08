Spine : du gameplay avec des boss et du parkour et un célèbre DJ à la musique pour le jeu de gun-fu

Cela faisait quelques mois que nous n'avions pas vu Spine, un jeu d'action développé par Nekki et qui fera la part belle au gun-fu, un style de combat mélangeant armes à feu et coups au corps-à-corps, popularisé par le cinéma hongkongais puis la saga John Wick. Lors de la gamescom 2024, le jeu s'est offert une nouvelle bande-annonce de gameplay :

Cette nouvelle vidéo met en avant les mécaniques de gameplay avec le gun-fu, mais également des combats contre des boss et même des séquences de parkour, car Spine ne proposera pas uniquement de la bagarre. La musique de la bande-annonce est signée Le Castle Vania, un DJ américain qui a travaillé sur les films John Wick ainsi que sur les jeux PAYDAY 2, Firewall: Zero Hour et Solaris: Offworld Combat.

Spine est toujours attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, ainsi que John Wick - Les 4 Chapitres en Blu-ray à 49,99 € sur Amazon.