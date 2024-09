Black Myth: Wukong, encore des chiffres fous et une grosse annonce pour les fans

Black Myth: Wukong fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, il faut dire que l'Action-RPG chinois a explosé les compteurs. En trois jours, le titre s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires sur PC et PlayStation 5, permettant à Steam de battre son record de connexions en simultané.

Bloomberg est allé à la rencontre de Daniel Wu, directeur de Hero Games, l'actionnaire externe principal de Game Science, qui a développé le jeu. L'occasion d'apprendre que Black Myth: Wukong cumule désormais plus de 18 millions d'exemplaires vendus, rapportant ainsi plus de 700 millions de dollars. Pas mal, pour un jeu vidéo qui a coûté 70 millions de dollars à produire en six ans. Hero Games avait investi 60 millions de yuans (environ 8,5 millions de dollars) en 2017 et, aujourd'hui, Game Science vaut plusieurs milliards de yuans, mais Daniel Wu avoue qu'il y a eu plusieurs échecs avant le succès de Black Myth: Wukong.

Malheureusement, le directeur de Hero Games n'a pas voulu commenter les critiques concernant le guide destiné aux créateurs de contenu qui demandait de ne pas évoquer des sujets comme le féminisme, la politique chinoise, le développement de jeux vidéo en Chine ou encore le COVID-19. L'article de Bloomberg ne mentionne pas non plus la version Xbox Series X|S, retardée à cause d'un souci technique ou d'un possible accord d'exclusivité temporaire avec Sony, selon certains bruits de couloir.

Quoi qu'il en soit, Hero Games et Game Science se frottent les mains et ils ne vont pas abandonner leur jeu de rôle et d'action. Si aucune suite n'est mentionnée pour le moment, Bloomberg dévoile qu'une extension de Black Myth: Wukong est en développement, il faut dire que la recette fonctionne bien, ce n'est pas FromSoftware avec Elden Ring: Shadow of the Erdtree qui dira le contraire.

Black Myth: Wukong est à l'heure actuelle disponible sur PC et PlayStation 5, uniquement en version numérique.