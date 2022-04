TEST Tentacular : un puzzle game VR à la sauce poulpe !

Une histoire sympa et débordante d'humour



La grosse originalité de Tentacular est, sans surprise, le remplacement des mains par de magnifiques tentacules dans un univers en cel shading. Si de prime abord, la manipulation de ces appendices manque de précision, la prise en main s'affine rapidement et devient agréable. L'intégralité de chaque tentacule peut être utilisée pour attraper les objets qui nous passent entre les pattes. Les extrémités sont plus précises, la base est plus puissante, il faut donc jouer avec cet aspect pour résoudre les nombreux puzzles qui parsèment ce titre à l'humour omniprésent. Petit détail amusant, pour les impatients, il est possible d'accélérer la vitesse des dialogues via le menu, mais aussi en tapotant sur la tête du personnage qui nous parle et qui fait une petite mimique pour marquer son étonnement.

Joli, agréable, le jeu est immédiatement fun et les puzzles s'enchaînent bien !

Ayant atteint la majorité poulpesque, nous sommes convoqués par le maire de La Kalma afin de nous intégrer à la vie de la communauté. Personne n'ignore notre véritable identité, mais le jeu s'amuse de manière humoristique sur le fait que nous ne sommes censés l'avoir découvert que récemment. Le fait est que notre situation plus que particulière est une aubaine pour le maire de la ville, qui nous attribue à l'aide d'un ingénieux système un emploi tout trouvé dans la décharge. C'est suite à cette première mission que le pitch du jeu pointe le bout de son nez et que nous découvrons un élément sur lequel tourne l'intrigue. L'histoire est sympa avec de nombreuses notes d'humour et les personnages ont un petit côté loufoque et attachant qui fait poulpe mouche.

Dans Tentacular, pas de barre de vie, nous sommes dans un puzzle game tout ce qu'il y a de plus classique. La ville de La Kalma sert de hub où les divers protagonistes nous proposent leurs missions. Chaque situation donne lieu à une petite succession d'énigmes qu'il faut résoudre à l'aide de nos tentacules. Cela se fait en déplaçant des objets, en formant une structure ou encore en interagissant avec le décor. Une fois la problématique résolue, il faut la prendre en photo pour valider notre réussite. Si cela peut sembler facile, maintenir une construction en état pour prendre la photographie peut s'avérer un peu compliqué, car il arrive souvent qu'un canon tire dessus en continu. Au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire, de nouveaux éléments de gameplay font leur apparition et permettent de varier la résolution des énigmes. Nous pouvons, sans trop spoiler, citer l'apparition des magnets qui sont des aimants permettant de lier des objets entre eux. Chaque niveau dispose d'un compteur de temps pour ceux qui aiment les défis, mais il n'y a aucune urgence ni d'intérêt concret à se dépêcher pour résoudre les puzzles. Il sert aussi à confirmer que toutes les étapes demandées ont bien été respectées.

Les niveaux sont assez restreints en termes de déplacement. En effet, chaque puzzle laisse au joueur une petite zone où il est possible de naviguer, mais d'une manière générale, nous n’avons pas vraiment besoin de nous déplacer. Ami du mal des transports, vous n'aurez donc aucun souci avec Tentacular. La ville propose également une aire de jeu récréative où nous pouvons laisser libre cours à l'imagination à l'aide des divers éléments du jeu. Une partie des objets est disponible par défaut, les autres se débloquent au fur et à mesure que nos tentacules résolvent les puzzles. Une bonne idée qui donne envie de progresser dans l'histoire.

Techniquement abouti

Graphiquement, le jeu est réussi. Le cel shading se prête particulièrement au jeu VR et Tentacular n'échappe à la règle. Fruit de l'éditeur Devolver Digital qui n'en est pas à son coup d'essai (nous leur devons l'excellent Gorn dont vous pouvez retrouver le test ici), nous nous laissons happer par la qualité du jeu dans son ensemble. Il fourmille de détails que nous pouvons manipuler, de personnages avec lesquels interagir et de situations cocasses à créer. Par exemple, lancer un personnage dans l'eau lui fait sortir sa bouée ! L'univers audio dans son ensemble est plutôt correct même s'il manque, à notre goût, d'un thème plus marqué qui pourrait le rendre inoubliable (ce qu'avait parfaitement maîtrisé Katamary Damacy pour ne citer que lui). Tentacular peut se vanter d'être entièrement localisé en français dans le texte.

Pour conclure, Tentacular est un pari réussi pour l'équipe de Devolver Digital. Joli, agréable, le jeu est immédiatement fun et les puzzles s'enchaînent bien. Clairement, c'est le genre de titre qui se joue par petites sessions et, même si l'histoire se boucle en moins de 8 heures, le mode créatif et l'ambiance générale du jeu pourraient bien vous faire passer quelques heures de plus dans la peau d'un poulpe géant.

Les plus Une physique bien gérée

De nombreux puzzles avec des mécaniques variées...

Graphiquement attachant et bien réalisé

Localisé en français Les moins La faible liberté de mouvement

... mais parfois redondantes

Une ambiance sonore perfectible