Meta Quest : les bons plans VR de la semaine (19 au 25 juin 2023)

Pastime Puzzle (19,98 € -32 % 13,49 €) : Silhouette + Cubism





Silhouette (9,99 €) (406,5 Mo) (français) (C) (3,7/5) - PEGI 3 (26 janvier 2023) (QGO optimisé)

En utilisant uniquement vos mains ????, créez des ombres pour résoudre des puzzles exigeants dans ce jeu d’aventure relaxant et tout public. Explorez l’île et manipulez les ombres, la lumière, les murs et les environnements pour mener les gentilles petites silhouettes, les Ombrins, en lieu sûr. Ce jeu basé sur le suivi des mains se joue entièrement sans manette.

Cubism (9,99 €) (195,1 Mo) (anglais) (C) (4,9/5) - PEGI 3 (17 septembre 2020) (QGO optimisé)

Défiez votre esprit dans Cubism, un jeu de puzzle d'une simplicité trompeuse où vous assemblez des formes de plus en plus complexes à partir de blocs colorés. À noter, trente nouveaux niveaux ont été ajoutés via une mise à jour gratuite.





Dark Discoveries (44,98 € -45 % 24,62 €) : Red Matter + Shadow Point





Red Matter (1,4 Go) (VOSTFR) (C) - PEGI 12 (15 août 2019) (QGO optimisé) - Lire notre test

Red Matter est une aventure narrative qui se déroule dans une Guerre froide dystopique. Vous jouerez le rôle de l'agent Epsilon, un astronaute de l'Union Atlantique qui sera envoyé dans une base abandonnée sur Rhéa, une lune de Saturne. Votre mission : récupérer des informations sur les enquêtes que la Volgravie menait dans ce sombre endroit. Mais au fur et à mesure que l'aventure progresse, le joueur devra relever le défi compliqué de discerner ce qui est réellement caché dans la base et découvrir l’ampleur de ses mystères.



Shadow Point (3,45 Go) (français) (C) (4,5/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Créé pour la VR, Shadow Point est un jeu de réflexion qui se déroule entre un observatoire de montagne et un monde fantastique en constante évolution. Explorez un royaume éclatant et essayez de résoudre des énigmes pour découvrir le destin de Lorna McCabe, une élève ayant disparu dans l'observatoire de Shadow Point il y a 12 ans.







Myst (29,99 € -33 % 19,99 €) (4,51 Go) (français) (C) (4,2/5) - PEGI 3 (10 décembre 2020) (QGO optimisé)

Bienvenue sur Myst : une île à la beauté brute enveloppée de mystère, aussi étrange qu’énigmatique. Partez à la découverte de l’île de Myst et des Âges, des lieux grandioses depuis longtemps endormis, et tentez de percer le mystère qui les entoure. À mesure que vous retracez l’histoire de l’île, vous réaliserez que vous jouez un rôle crucial dans une aventure épique dont la fin n’a pas encore été écrite. Démêlez des liens profonds au cœur de ces Âges irréels et époustouflants, levez le voile sur un cruel complot familial, et faites des choix qui affecteront à la fois votre destinée et l’univers de Myst tout entier.

IronLights (19,99 € -25 % 14,99 €) (667 Mo) (français) (C) (4,3/5) - PEGI 7 (9 avril 2020) (QGO optimisé)

Ironlights est un jeu de duels en VR qui met en scène des combats de mêlée où fluidité, maîtrise et bullet-time sont les maîtres mots. Un mode campagne permet de jouer en solo et le mode multijoueur permet d'affronter des joueurs du monde entier.



Mondly: Practice Languages in VR (14,99 € -20 % 11,99 €) (1,12 Go) (français) (C) - PEGI 3 (26 août 2021) (QGO optimisé)

Expérimentez la façon la plus avancée de pratiquer les langues depuis le confort de votre canapé. Mondly VR complète de façon unique l'application mobile d'apprentissage des langues vous permettant d'affiner vos compétences orales. Vous obtiendrez un retour instantané sur votre prononciation, des suggestions qui enrichissent votre vocabulaire et des surprises qui transforment la pratique des langues avec Mondly VR en une expérience unique en son genre. Rejoignez nos personnages réalistes dans un voyage linguistique totalement immersif !



Ocean Rift (9,99 € -30 % 6,99 €) (845,9 Mo) (français) (C) (4/5)- PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

C'est le premier parc safari aquatique en réalité virtuelle au monde. Explorez un monde sous-marin débordant de vie y compris les dauphins, requins, tortues, serpents de mer, raies, baleines, lamantins, otaries et même des animaux préhistoriques ! C'est beau, c'est reposant, cela convient à tout le monde.



PatchWorld : Make Music Worlds (29,99 € -43 % 16,90 €) (763 Mo) (anglais) (M) (4,8/5) - PEGI 3 (7 juillet 2022)

Transformez votre salon en un terrain de jeu musical et libérez votre créativité dans le monde musical illimité de PatchWorld. Participez à une jam de reggae sous-marine, faites de la hard techno ou créez des polyrythmes à partir de pluie. Explorez une bibliothèque en constante évolution d'outils, de jouets et d'instruments que vous pouvez utiliser pour créer votre propre musique dans la VR.



Papaye Bang Bang VR (14,99 € -20 % 11,99 €) (703,5 Mo) (français) (M) (4,5/5) - PEGI 3 (23 février 2023)

Papaye Bang Bang VR (PBBVR) est un jeu de type tir à la première personne, jouable seul ou entre amis, dans lequel des joueurs s’affrontent à l'aide de lance-pierres et de munitions spéciales. Les cartes colorées flashy ainsi que l’ensemble de personnages burlesques sont inspirés du continent américain.



Shadowgate VR : Les mines de Myhrok (24,99 € -36 % 15,99 €) 1,4 Go) (C) (4,3/5) - PEGI 12 (7 octobre 2021) (QGO optimisé)

Le premier livre de la Saga Shadowgate, Shadowgate VR : Les Mines de Mythrok adapte la célèbre série en réalité virtuelle ! Entrez dans le monde fantastique de Kal Torlin et immergez-vous dans cet excitant jeu d’action/aventure conçu exclusivement pour l’Oculus Quest ! Avec Odin le corbeau pour guide, et trois niveaux de difficulté pour s’adapter à votre style de jeu, il est temps de découvrir les secrets des Mines de Mythrok !