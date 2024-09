God of War Ragnarök : les joueurs PC ne sont pas contents, sans surprise

Sony, Santa Monica Studio et Jetpack Interactive ont lancé la semaine dernière la version PC de God of War Ragnarök, la suite des aventures de Kratos et Atreus en Scandinavie. Le précédent volet avait été très bien accueilli par les joueurs, réunissant plus de 73 500 joueurs en simultané et récoltant des évaluations « extrêmement positives » sur Steam.

Malheureusement, God of War Ragnarök déchaîne moins les passions. Sur la plateforme de Valve, les joueurs n'étaient que 35 615 en simultané ce week-end (via SteamDB) et les 7000 évaluations sont « moyennes ». Plusieurs joueurs se plaignent de soucis de performances et de bugs, alors que God of War en était plutôt exempté à sa sortie. Mais le gros problème de ce God of War Ragnarök vient d'une décision de Sony qui passe toujours aussi mal : l'obligation de se connecter à un compte PSN (comme pour Helldivers 2, mais l'obligation a été levée par la suite).

Obliger les joueurs PC à s'inscrire à un énième service jugé inutile suffit déjà à les mettre en colère, mais le PlayStation Network n'est pas disponible dans 175 pays, privant de très nombreux joueurs d'acheter God of War Ragnarök. Un joueur résidant au Royaume-Uni explique quant à lui que, pour créer un compte PSN, il doit entrer son numéro de téléphone, mais si cela ne marche pas, il faut envoyer une copie d'une pièce d'identité. Sony a déjà subi des fuites de données, rappelées par un autre internaute, les joueurs n'ont pas confiance et ont du mal à trouver l'intérêt du PSN pour un jeu solo. Cependant, d'autres internautes, essentiellement des Français, affirment avoir réussi à lancer le jeu en refusant la connexion au PSN. Une obligation liée au pays de résidence du joueur ?

Quoi qu'il en soit, Sony se met à dos la communauté PC avec cette décision, mais il ne compte pas s'arrêter là, la version remastérisée d'Until Dawn aura droit au même traitement à sa sortie le 4 octobre prochain. Vous pouvez retrouver God of War Ragnarök à 59,99 € sur Gamesplanet.