God of War : démarrage record pour un jeu PlayStation PC sur Steam

Le dernier épisode en date de la franchise God of War est sorti à l'origine en 2018 exclusivement sur PlayStation 4, mais comme d'autres titres de Sony avant lui, il vient de débarquer sur ordinateurs, via Steam et l'Epic Games Store. Et sur la plateforme de Valve, il bat déjà un record.

God of War est déjà le jeu PlayStation PC qui a attiré le plus de joueurs, avec 73 529 personnes connectées en simultané ce dimanche 16 janvier. C'est beaucoup mieux que les précédents AAA de Sony sortis sur PC ces derniers mois, Horizon: Zero Dawn n'ayant réuni que 56 557 à son lancement, et Days Gone 27 450.

Il faut dire que les aventures de Kratos sont bien plus populaires que ces deux jeux, et même si nous sommes loin des titres qui cartonnent sur PC depuis des années (comme CS:GO et ses 906 000 joueurs hier), il est clair que la stratégie de Sony de porter ses jeux PlayStation sur ordinateurs même quelques années après leur première sortie est payante. Pour rappel, le prochain titre à faire le chemin jusqu'aux PC sera Uncharted: Legacy of Thieves Collection... en attendant Bloodborne, réclamé par des milliers de fans ? Si God of War vous intéresse sur PC, il est vendu 44,99 € sur Gamesplanet.

