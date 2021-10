PlayStation PC LLC : un nouveau label lancé par Sony pour ses jeux sur ordinateurs

Sony compte bien sortir de plus en plus de ses jeux développés en interne sur ordinateurs, et après Horizon: Zero Dawn et Days Gone, c'est God of War qui suivra le chemin sur PC en tout début d'année prochaine. Mais jusqu'ici, les titres étaient édités par PlayStation Mobile, il était temps de changer cela.

Sony a donc lancé cette semaine PlayStation PC LLC, un nouveau label qui sera affublé à tous les jeux produits par Sony Interactive Entertainment et distribués sur ordinateurs. Le changement a déjà effectué sur Steam, PlayStation PC LLC redirige vers une page dénommée PlayStation Studios et regroupe notamment God of War, Days Gone, Horizon: Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds, Helldivers, Guns Up! et Everybody Gone to the Rapture. Bref, pas de gros bouleversement pour les joueurs, mais il est clair que Sony effectue là les premiers pas d'un long chemin dans le milieu du PC.

La date de sortie de God of War est pour rappel fixée au 14 janvier 2021 sur ordinateurs, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

