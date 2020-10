PlayStation Store : voici à quoi ressemble le nouveau site sur PC et mobiles

Avec l'arrivée de la PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment va en profiter pour rajeunir le PlayStation Store, qui sera pleinement intégré à l'interface de la console sans passer par une application tierce. Et dans le même temps, le site en ligne sur PC et mobiles va être modifié pour plus de lisibilité, mais dira cependant adieu aux fonctionnalités liées aux PS3, PS Vita et PSP.

Cette nouvelle version doit être lancée progressivement cette semaine sur navigateur, et le 28 octobre via les smartphones et tablettes, mais des joueurs ont déjà pu y avoir accès. Le résultat est pour le moment assez perturbant et décevant, mais peut-être encore incomplet. Nous découvrons ainsi une interface sur fond blanc, plus sobre, qui rappelle les sites officiels PlayStation, et qui donne accès à tous les services et offres habituelles.

Les premiers utilisateurs notent l'absence de plusieurs éléments auparavant présents, comme le poids de l'installation des jeux ou des vidéos et captures liés au produit, de filtre pour mieux gérer ses recherches, ou même de distinctions claires entre jeux complets et DLC. Tout cela devrait cependant être ajouté avec le temps, si ce n'est avant la sortie de la PS5. D'ailleurs, ce nouveau PlayStation Store en ligne permettra de précommander les versions numériques des premiers jeux next-gen !

La console et ses accessoires peuvent être précommandés sur Amazon.fr, dans la limite des stocks disponibles pour le moment.

