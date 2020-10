PlayStation Store : une nouvelle version sur navigateur et mobile datée, dites adieu aux jeux PSP, PS3 et PS Vita

Avec l'arrivée de la PS5 d'ici quelques semaines, Sony Interactive Entertainment effectue petit à petit des transformations de son écosystème de jeu, avec par exemple le système de Trophées dont les niveaux ont été chamboulés. Depuis quelques jours déjà, il était rapporté que le PlayStation Store allait lui aussi subir des changements drastiques pour sa version sur navigateur et mobile. La firme confirme désormais tout cela par l'intermédiaire de son support technique et d'un email qu'a partagé Gematsu.

Concrètement, il ne sera plus plus possible d'acheter de jeux PSP, PS3 et PS Vita, ainsi que leurs DLC, depuis votre PC ou mobile, la seule solution sera de passer par votre console, si elle le permet encore, ce qui n'est plus le cas de la première portable de Sony depuis 2016, contrairement à ce que laisse penser l'email. Cette nouvelle version sera déployée la semaine prochaine, entre le 21 et le 26 octobre sur PC et le 28 sur mobiles. Les applications, thèmes et avatars PS4 sont aussi concernés par cette suppression, ainsi que la fonctionnalité Liste d'envies. Voici notre traduction du message en question :

Notre tout nouveau PlayStation Store sera lancé sur le web et sur mobile du 21 au 26 octobre 2020, et nous apportons des modifications au contenu auquel vous pouvez accéder sur le PlayStation Store via votre ordinateur de bureau et vos appareils mobiles. Qu'est-ce qui change ? Les modifications suivantes entreront en vigueur en ligne du 21 au 26 octobre et sur mobile le 28 octobre : Vous ne pourrez plus acheter :

Jeux et add-ons PlayStation 3 ;



Jeux et add-ons PSP (PlayStation Portable) ;



Jeux et add-ons PlayStation Vita ;



Applications ;



Thèmes ;



Les avatars.

La fonction Liste d'envies sera abandonnée et tous les articles actuellement sur votre Liste d'envies seront supprimés. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Le contenu répertorié ci-dessus ne sera plus disponible à l'achat sur le PlayStation Store lorsqu'il est accessible via un ordinateur de bureau ou un appareil mobile. Cependant, vous pourrez toujours acheter du contenu PlayStation 3, PSP ou PS Vita en accédant au PlayStation Store directement depuis votre PlayStation 3, PSP ou PS Vita. Les applications, thèmes et avatars PlayStation 4 peuvent également être téléchargés via le PlayStation Store sur votre console PlayStation 4. Qu'en est-il du contenu que vous possédez déjà ? Vous pourrez toujours accéder à tout votre contenu PlayStation 3, PSP ou PS Vita précédemment acheté comme auparavant. Vos applications, thèmes et avatars PlayStation 4 existants resteront sur votre console PlayStation 4. Où pouvez-vous en savoir plus ? Si vous avez des questions sur ces changements, veuillez visiter le Support PlayStation.

Sachant que sur PS Vita, la boutique est assez chaotique dans son organisation, lorsqu'elle est fonctionnelle, cela n'arrangera pas les affaires de la communauté l'utilisant encore abondamment. La PSP Go (mais si, cette console uniquement faite pour le dématérialisé !) devient donc quant à elle entièrement obsolète avec tout ça.

Si vous devez effectuer des achats sur ces plateformes, vous pouvez vous procurer des cartes PSN sur Amazon ou à la Fnac.

