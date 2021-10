God of War Ragnarök : le trailer du PlayStation Showcase désormais doublé en français

Nous le savons désormais depuis plus d'un an, Ragnarök is coming. Oui, la suite de God of War (2018) est actuellement en développement chez Santa Monica Studio et s'est enfin montrée le mois dernier lors du PlayStation Showcase, avec une première bande-annonce alors diffusée uniquement avec le doublage anglais, mêlant cinématiques in-game et gameplay. Il faudra sans doute nous montrer patients avant de revoir Kratos et Atreus dans des séquences inédites, mais PlayStation France a tout de même un petit quelque chose pour les joueurs francophones en ce début de semaine.

Oui, le trailer est désormais disponible avec un doublage dans notre belle langue française. Nous retrouverons donc Frédéric Souterelle derrière les muscles de Kratos, mais Atreus a lui droit à un nouveau doubleur qui est sans doute Enzo Ratsito (la VF de Tanjirō de Demon Slayer), un sacré changement, il faut dire qu'avec sa prise d'âge, la voix féminine de Fanny Bloc n'aurait plus convenu. Concernant Thor, il semblerait que le dieu soit doublé par Gilles Morvan ! À priori, Yann Guillemot reprendra également son rôle de Mímir, de même que les nains Brokkr et Sindri devraient à nouveau avoir droit au talent de Gilbert Lévy et Constantin Pappas.

Pour rappel, God of War Ragnarök est attendu en 2022 sur PS5 et PS4, et fera office de conclusion à la saga nordique, tout en conservant un unique plan-séquence dans sa réalisation. Son prédécesseur peut lui toujours être acheté sur Amazon au prix de 16,59 €.