God of War Ragnarök enfin daté dans un court trailer cinématique, les éditions Collector et Jötnar avec une réplique de Mjölnir officialisées !

Les fans attendant impatiemment Gof of War Ragnarök ont été déçus la semaine dernière de ne pas avoir de ses nouvelles comme le voulait la rumeur et, visiblement, Sony Interactive Entertainment a simplement reculé pour mieux sauter, car le jeu de Santa Monica Studio fait bel et bien son retour ce mercredi avec les annonces qui faisaient parler d'elles en tant que rumeurs. Pour commencer, place à une courte bande-annonce cinématique où Kratos et Atreus finissent par se retrouver face à Fenrir, dévoilant au passage la date de sortie !

Gof of War Ragnarök sortira donc sur PS5 et PS4 le 9 novembre prochain et va évidemment avoir droit à plusieurs éditions, dont les précommandes ouvriront le 15 juillet à 10h00. Pour commencer, nous aurons donc le jeu standard et une Launch Edition incluant quelques objets numériques in-game faisant office de bonus de précommande. Il faudra bien choisir sa version, car l'upgrade de la PS4 à la PS5 sera facturé 10 €. Vient ensuite la Digital Deluxe Edition avec le jeu sur les deux plateformes, un mini artbook et davantage d'équipements. Mais ce que les fans vont s'arracher, ce sont bien les éditions Collector et Jötnar incluant notamment une réplique de Mjöllnir, le marteau de Thor, comme le voulait la fuite. En revanche, le jeu ne sera pas disponible en physique avec ces éditions...

God of War Ragnarök – Objets de l’édition de lancement Si vous achetez God of War Ragnarök avant sa sortie, vous recevrez l’armure neige ressuscitée pour Kratos et la tunique neige ressuscitée pour Atreus (cosmétique).* *Les bonus de précommande sont fournis sous forme de code de téléchargement par les vendeurs participants. Un compte PlayStation Network et une connexion Internet sont nécessaires pour utiliser ce code. Débloquez les objets en jeu en progressant dans l’histoire.

God of War Ragnarök – Édition Deluxe numérique Le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.

L’armure de Valnoir pour Kratos.**

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique).**

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos.**

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan.**

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök.

Un mini artbook numérique Dark Horse.

Un ensemble d’avatars.

Un thème PlayStation 4.

God of War Ragnarök – Édition Collector Comme vous l’avez vu dans la vidéo plus haut, l’édition Collector de God of War Ragnarök nous est offerte dans une sublime boîte représentant la fresque de la Gardienne du savoir. Cette fresque fait partie des triptyques que Kratos et Atreus ont pu observer dans God of War (2018), et elle dépeint le récit d’une mystérieuse prophétesse, la sorcière géante Gróa, qui fut la première à avoir une vision du Ragnarök. En ouvrant cette fresque, vous pourrez trouver : Un code de téléchargement imprimé pour le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5* ;

Un boîtier Steelbook (disque non inclus) – Le boîtier Steelbook de God of War Ragnarök offre une représentation de l’ours et du loup ;

Des statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm – Dans le même style que les sculptures de bois d’Atreus des frères huldres de l’édition Collector de God of War (2018), l’édition Collector de God of War Ragnarök vous offre ces statuettes des jumeaux Vanes ;

Un jeu de dés des nains – Cette édition inclut un jeu de dés avec une finition couleur bois de qualité dans un petit sac portant le symbole d’Yggdrasil ;

Réplique de Mjöllnir de 40 cm – Une réplique détaillée de l’arme fétiche de Thor dans God of War Ragnarök. L’édition Collector inclut également les objets numériques suivants* : L’armure de Valnoir pour Kratos** ;

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)** ;

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos** ;

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan** ;

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök ;

Un mini artbook numérique Dark Horse ;

Un ensemble d’avatars ;

Un thème PlayStation 4.

God of War Ragnarök – Édition Jötnar L’édition Jötnar de God of War Ragnarök contient une sélection d’objets de qualité conçus avec soin par nos équipes de Santa Monica Studio afin que cet ensemble de collection soit digne de nos merveilleux fans. Vous avez pu découvrir son contenu en vidéo un peu plus haut, mais nous allons également le détailler ici. En ouvrant la fresque de la Gardienne du savoir, vous trouverez : Un code de téléchargement imprimé pour le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5* ;

Un vinyle de 18 cm avec la musique de Bear McCreary – Il comporte deux morceaux composés par Bear McCreary ;

Un ensemble de pin’s Faucon, Ours et Loup – Représentant respectivement Faye, Kratos et Atreus, ces pin’s symbolisent la famille de nos héros ;

L’anneau Draupnir légendaire – Draupnir, un anneau légendaire de la mythologie nordique, présenté dans un sac en tissu rouge ;

Le jeu de dés de Brok – Un jeu de dés avec une finition métallique et des détails bleutés. Le sac de dés porte l’emblème des frères huldres ;

Une carte en tissu d’Yggdrasil – Cette carte en tissu montre chacun des neuf royaumes au sein des branches et des racines d’Yggdrasil ;

Un boîtier Steelbook (disque du jeu non inclus) ;

Des statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm ;

Une réplique de Mjöllnir de 40 cm. L’édition Jötnar inclut également les objets numériques suivants* : L’armure de Valnoir pour Kratos** ;

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)** ;

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos** ;

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan** ;

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök ;

Un mini artbook numérique Dark Horse ;

Un ensemble d’avatars ;

Un thème PlayStation 4. *Un compte PlayStation Network et une connexion Internet sont nécessaires pour utiliser ce code. **Débloquez les objets en jeu en progressant dans l’histoire.

Une vidéo d'unboxing réalisée par Ryan Hurst, qui a réalisé la motion capture et donne de a voix à Thor, ainsi que le directeur artistique Rafael Grassetti peut être visionnée ci-dessous.

Vous avez donc encore quelques mois pour rattraper votre retard en jouant à Gof of War (2018) si ce n'est pas déjà fait, qui est vendu 13,97 € sur Amazon.