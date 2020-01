Rocket League : le multijoueur sur Mac et Linux, c'est fini

Régulièrement, Psyonix met à jour Rocket League pour améliorer l'expérience de jeu, et prochainement, il publiera une mise à jour pour inclure de nouvelles technologies... qui ne seront plus supportées sur macOS et Linux (SteamOS).

Comme l'a annoncé le développeur sur son site officiel, un patch à venir début mars ne permettra plus de profiter des fonctionnalités en ligne de Rocket League sur Mac et Linux. Psyonix rappelle que la version Steam est compatible Windows, mais sinon, les développeurs conseillent de se tourner vers Boot Camp sur Mac ou Proton et Wine sur Linux. Dans tous les cas, s'il y a des soucis, Psyonix n'y pourra rien. Voici ce qui ne fonctionnera plus après la mise à jour de mars :

Les parties privées ;

Les tournois ;

Le Rocket Pass ;

La boutique d'objet / eSport ;

Les évènements in-game ;

La liste d'amis ;

Les clubs ;

Les packs d'entraînement personnalisés ;

Les cartes du Steam Workshop ;

Le classement en ligne ;

Les classements de League.

Les joueurs auront quand même la possibilité de lancer des parties en local et en écran scindé, d'accéder à leur garage et leur inventaire, aux statistiques de carrière et aux replays, et pourront toujours utiliser les cartes du Workshop et les packs d'entraînement téléchargés avant la mise à jour. Pour rappel, Rocket League est disponible sur PC, mais également sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et il célèbre actuellement le Nouvel An chinois.