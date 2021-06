Ce week-end sur GAMERGEN.COM : du neuf pour les Oculus Quest, un patch pour Ratchet & Clank et une PlayStation Experience pour bientôt ?

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 ?

Avis aux possesseurs d'Oculus Quest, la mise à jour V30 a droit à plus de nouveautés que prévu. À côté de cela, un patch 1.001.003 pour Ratchet & Clank: Rift Apart est disponible et selon certains bruits de couloirs, la PlayStation Experience sera bientôt de retour.

Dans le reste de l'actualité, George R. R. Martin n'est plus impliqué dans Elden Ring, une vidéo de gameplay de Sherlock Holmes: Chapter One a été diffusée, une Castlevania Advanced Collection pourrait voir le jour, Thronesbreaker: The Witcher Tales est enfin disponible sur Android, divers détails concernant Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ont été communiqués et la bande-annonce de lancement de Scarlet Nexus a été partagée.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions sur :