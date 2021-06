Scarlet Nexus : bande-annonce de lancement captivante, nouveau trailer alléchant et épisode 1 en avant-première pour l'anime

Nous ne sommes désormais plus qu'à quelques jours de la sortie de Scarlet Nexus sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, il n'est donc pas étonnant de voir Bandai Namco le mettre en avant. L'éditeur prend d'ailleurs de l'avance au Japon puisqu'il a d'ores et déjà diffusé la bande-annonce de lancement, assez cryptique puisqu'elle mélange de nombreuses scènes, de quoi allécher sans spoiler en nous montrant les membres de la BEA en action face aux Autres. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire quant à ce nouvel univers vidéoludique, une longue vidéo a d'ailleurs récemment fait le point sur le sujet.

Au-delà de la sortie du jeu, vous n'ignorez sans doute pas qu'une adaptation en anime va voir le jour le mois prochain au Japon. Elle se montre à nouveau en vidéo, dont la première moitié se concentre évidemment sur les deux personnages principaux que sont Yuito Sumeragi et Kasane Randall, tandis que la seconde introduit la chanson qui servira d'opening. Elle se nomme Red Criminal et est à nouveau interprétée par The Oral Cigarettes, déjà à l'œuvre sur le thème de la cinématique d'introduction du jeu, Dream in Drive, aussi entendu dans le trailer de lancement. La diffusion sur les chaînes de l'Archipel est pour rappel prévue à partir du 1er juillet, tandis qu'en France, c'est Wakanim qui régalera. D'ailleurs, vous pouvez découvrir le premier épisode ci-dessous.

Sinon, une publicité pour le jeu a également été diffusée, là encore en japonais.

Scarlet Nexus sortira le 25 juin, vous pouvez le précommander sur Amazon à 54,99 € et essayer la démo présente sur consoles pour vous faire une idée.

