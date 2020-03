Dead or Alive 6 : des visuels et bandes-annonces de lancement pour Tamaki, la pro de l'aïkido, et les costumes du concours de design 2019

C'est ce 10 mars 2020 qu'a choisi Koei Tecmo pour lancer sa nouvelle combattante jouable dans Dead or Alive 6, la ravissante Tamaki tout droit venue de Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. Nous avons pu l'admirer sous bien des coutures ce week-end grâce aux visuels et à la vidéo de gameplay fournis par Famitsu, et c'est désormais au tour de l'éditeur et Team Ninja de partager son trailer de lancement.

Cette Japonaise de 22 ans mesurant 169 cm, née un 19 août et de type sanguin B, se trouve être un top-modèle et une fashion designer adepte des macarons, d'eau gazeuse et d'alcool, dont les occupations lorsqu'elle ne combat pas sont l'escalade, le yoga et... faire la tournée des bars ! Face à un adversaire, elle utilise ses techniques d'aïkido qu'elle maîtrise à un haut niveau, retournant la force de l'opposant contre lui-même. Parmi ses coups, nous retrouvons des atemi (sur les parties vitales) couplés à des déplacements utilisant le tai sabaki, pour un résultat vraiment plaisant à voir.

Incluse dans l'onéreux Season Pass 4 vendu 89,99 €, elle peut aussi être achetée à part contre 7,99, son Ensemble de tenues de départ étant lui vendu 10,99 € et contenant 5 costumes (Deluxe, Robe de soirée, Pirate des 7 mers, Éden en bord de mer et Collection Brise estivale). Vous pouvez aussi craquer pour un pack regroupant les deux et coûtant 17,99 €, pour réaliser une légère économie. Mais ce n'est pas tout ! L'Ensemble de tenues Concours de design 2019 a lui aussi été ajouté dans les boutiques en ligne au prix de 13,99 € si vous souhaitez l'acquérir séparément, permettant d'obtenir 6 costumes à destination d'Honoka, Marie Rose, NiCO, Bass, Mila et Phase-4.

La version 1.21 du jeu ajoutant tout cela a été déployée et augmente au passage le rang maximum, en plus d'effectuer divers équilibrages et corriger quelques bugs. Pour ne pas changer, vous pouvez consulter l'intégralité du changelog en anglais ici. Koei Tecmo a fait savoir qu'un patch 1.21a sera de son côté diffusé prochainement pour régler le souci de couleurs de cheveux payantes sur PS4...

Désormais, il ne reste plus qu'un dernier pack de 18 costumes Revival à paraître plus tard dans le mois, sans doute dans deux semaines, qui n'est pour rappel pas inclus dans le Season Pass 4. Ensuite, nous ne serions pas du tout étonnés de voir un cinquième pass être diffusé...