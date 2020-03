Dead or Alive 6 : date de sortie, le plein de visuels aguicheurs et une première vidéo de gameplay pour Tamaki

Ces dernières semaines, les DLC cosmétiques pour Dead or Alive 6 ont continué à pleuvoir, que ce soit dans le cadre du Season Pass 4 avec les tenues Atelier Ryza et Gust ou bien à part avec le retour des robes chinoises. Il ne reste désormais plus que trois éléments à paraître sur le planning donné, à savoir un troisième set Revival de 18 costumes, 6 accoutrements issus d'un concours de design et un personnage jouable supplémentaire. Son identité avait déjà été confirmée fin février et il s'agira de Tamaki, qui a eu droit hier à un article détaillé de la part de Famitsu.

Pour commencer, nous y apprenons que Tamaki sera ajoutée à Dead or Alive 6 pas plus tard que mardi prochain, le 10 mars. Pour rappel, elle vient tout droit de Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. En plus de partager de nombreux visuels où les poses lascives se succèdent et ses différents costumes sont mis en avant, nous pouvons la découvrir en action à travers une vidéo de gameplay. Son style de combat sera donc l'aïkido, qui est surtout utilisé pour l'autodéfense, avec pour conséquence qu'elle neutralisera les attaques de son adversaire avec des mouvements empreints d'élégance. Par ailleurs, il est dit qu'elle ne fera pas d'apparition dans le mode scénarisé contrairement à tous les autres personnages cross-over, dommage.

Il ne reste désormais plus qu'à patienter quelques heures avant de pouvoir la découvrir manette en mains.