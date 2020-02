Dead or Alive 6 : un aperçu et une date de sortie pour les costumes inspirés d'Atelier Ryza et des jeux de Gust

La fin du mois approche, alors c'est sans surprise que les joueurs de Dead or Alive 6 vont pouvoir profiter d'ici quelques jours de nouvelles tenues à faire porter à leurs combattantes favorites.

Après les bien belles robes de l'Ensemble Séduisante robe de mandarin issues de Dead or Alive 5: Last Round ayant fait leur retour récemment, ce sont deux packs inclus dans le Season Pass 4 qui vont débarquer le 25 février sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et Steam. Intitulés « Atelier Ryza Mashup Costumes » et « Gust Mashup Costumes », ils mettront donc à l'honneur les créations de Gust comme teasé en novembre dernier. Le compte Twitter officiel du jeu a pris les devants en dévoilant quelques visuels pour exciter un tant soit peu les fans, annonçant au passage que la version 1.2 du jeu permettra de changer la couleur de cheveux des personnages du jeu à l'aide des Tickets Premium parmi 16 choix différents.

Bref, rendez-vous dans quelques jours pour découvrir tout cela dans Dead or Alive 6.