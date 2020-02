Dead or Alive 6 : de belles robes chinoises ajoutées avec un pack payant, une bande-annonce et des visuels pour les admirer à l'œil

Comme nous l'évoquions ce week-end, Dead or Alive 6 bénéficie aujourd'hui d'un nouveau pack de costumes payants à télécharger sur les boutiques en ligne des PS4, Xbox One et PC (Steam). Enfin, la nouveauté n'est présente que si vous n'aviez pas connu son lancement original dans Dead or Alive 5: Last Round.

Koei Tecmo et Team Ninja ont donc diffusé une bande-annonce et des images pour cet Ensemble Séduisante robe de mandarin comportant 17 tenues, ne faisant pour rappel pas partie du Season Pass 4 et qui coûte tout de même la modique somme de 19,99 €... Pour ne pas changer, Mai et Kula sont excluses. La mise à jour 1.19 ayant apporté ce contenu permet d'ajuster l'équilibre du jeu en plus de corriger certains bugs, et contrairement à son changelog riquiqui, le détail des modifications est assez long et technique, à retrouver en anglais ici.

Dead or Alive 6 accueillera de la nouveauté avant la fin du mois avec des costumes inspirés par le studio Gust et notamment Atelier Ryza.