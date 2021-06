CRITIQUE de Sans un Bruit 2 : quand le silence devient sensationnel

Surtout connu pour ses talents d'acteur comique et son rôle de Jim dans The Office, John Krasinski a réussi à se faire un nom grâce à des rôles dramatiques plus importants et même une casquette de réalisateur de films indépendants. Il est passé au niveau supérieur avec Sans un Bruit (A Quiet Place) en 2018, thriller horrifique qu'il a écrit, réalisé et porté en incarnant le protagoniste Lee Abott. Son petit budget ne l'a pas empêché de faire un véritable carton au box-office, et d'avoir droit à une suite aux moyens plus conséquents. Sans un Bruit 2 (A Quiet Place Part II) est enfin arrivé au cinéma après plusieurs reports dus au COVID-19. Et en sortant de la salle, nous ne pouvons pas reprocher à Paramount Pictures de nous avoir fait attendre.

Cette prolongation de l'univers lui donne une dimension encore plus sensationnelle, tout en laissant une belle place au mutisme.

Sans un Bruit 2 reprend le principe du premier volet, où l'humanité a été décimée par de mystérieuses créatures aveugles et attirées par le moindre bruit. Le silence est donc la meilleure arme des survivants, mais aussi la source de toutes leurs angoisses, comme celles des spectateurs. Ce vide sonore au cœur du récit comme de la mise en scène faisait la particularité et l'attrait du premier volet, mais même sans l'effet de surprise et en sachant à quoi s'attendre, tout fonctionne encore parfaitement dans cette suite.

Plus frontale que son prédécesseur, elle n'hésite d'ailleurs plus à montrer les créatures à l'origine de l'état du monde post-apocalyptique. Cette menace secrète est désormais bien concrète et nous la prenons en pleine face dès la scène d'ouverture en forme de flashback, avant de la revoir régulièrement au gré des jumpscares et de scènes à la tension à couper au couteau. Sans un Bruit 2 n'est toujours pas un film d'horreur ni un film gore, mais il n'en reste pas moins angoissant et dur, ses rares accès de violence nous faisant parfaitement vivre la douleur et l'effroi des personnages.

Et même si sur le fond, les codes restent identiques, la mise en scène parfaitement maîtrisée et la gestion des décors et de leurs espaces permettent de nous faire vivre des sensations et des suspenses inédits. Il n'y a presque aucune longueur dans cette aventure dynamique et irrespirable, captivante de bout en bout, et surprenante sans jamais renier son concept. Le revers de la médaille du silence est que les dialogues restent assez peu fréquents, prenant le plus souvent la forme de murmures ou de discussions en langage de signe, ce qui peut empêcher de vraiment s'attacher aux personnages. Emily Blunt et Millicent Simmonds sont cependant encore impeccables dans les rôles qui leur sont donnés, et la présence de Cillian Murphy au casting fait forcément plaisir à voir.

Avec juste ce qu'il faut de bonnes idées pour redonner vie au silence assourdissant qui avait fait vibrer les spectateurs, cette prolongation de la franchise lui donne une dimension encore plus sensationnelle, tout en laissant une belle place au mutisme pour se projeter efficacement dans cette humanité déshumanisée. Un film post-apocalyptique intimiste et prenant, qui privilégie les émotions et le frisson aux explications sur les tenants et aboutissants de son univers, tout ce qu'il fallait pour éviter les écueils classiques d'un deuxième volet. Si vous cherchiez le blockbuster idéal pour retourner au cinéma, c'est probablement celui-là.

Note : 4 étoiles sur 5

Sans un Bruit est toujours disponible en Blu-ray pour 14,99 € sur Amazon.fr.