Castlevania Advanced Collection : bientôt une compilation des jeux GBA remasterisés en HD ?

Konami peine à faire perdurer ses licences les plus appréciées, Metal Gear Solid et Castlevania en première ligne. Les bruits de couloirs veulent que l'éditeur cherche d'ailleurs à externaliser le développement de nouveaux titres. Mais avant cela, il pourrait aussi faire revivre des épisodes passés de ces franchises.

Nous avions déjà eu droit à une Castlevania Anniversary Collection avec les premiers épisodes de la série, et c'est désormais une Castlevania Advance Collection qui fait parler d'elle. Le curieux titre a en effet été aperçu chez l'Australian Classification, l'organisme d'évaluation des jeux vidéo d'Australie. Rien n'est dit de plus, mais comme toujours, difficile de croire qu'une société se soit amusée à renseigner un jeu dans sa base de données sans raison.

Si ce Castlevania Advance Collection est une réalité, que contiendrait-il ? L'hypothèse la plus logique serait qu'il s'agisse d'une compilation des épisodes GBA que sont Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance et Castlevania: Aria of Sorrow, salués par les fans et la critique, avec une remastérisation au passage. Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin et Castlevania: Order of Ecclesia de l'époque DS pourraient aussi faire partie de la collection, mais leur jouabilité pensée pour le tactile pourrait être un frein, à moins qu'il y ait une exclusivité Switch ou que le gameplay soit remanié.

Toujours est-il que Castlevania Advance Collection aurait de quoi faire rêver plus d'un joueur. Konami avait renoncé à son passage à l'E3 2021, mais déclarait avoir « plusieurs projets clés » en développement, aura-t-il bientôt des annonces à nous faire ? Affaire à suivre...