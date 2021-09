Castlevania Advance Collection : liste des jeux de la compilation, bonus et premier visuel, la fuite se renforce

L'arrivée de Castlevania Advance Collection fait parti des bruits de couloirs de l'industrie du jeu vidéo depuis quelques mois maintenant, alors que plusieurs organismes de classification ont listé la compilation à travers le monde. Le Taiwan Digital Game Rating Committee a aussi ajouté le titre à sa base de données il y a quelques jours, pour une sortie sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Et voilà qu'aujourd'hui, il vient de mettre à jour la fiche du produit avec un premier visuel orné d'un logo, et surtout quelques informations, avant de la supprimer. Comme le laissait présager le nom Castlevania Advance Collection, le projet regroupera les trois jeux de l'ère GameBoy Advance, à savoir Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance et Castlevania: Aria of Sorrow. Mais, surprise, un quatrième titre va s'ajouter à la liste, à savoir le Castlevania: Dracula X de la SNES, remake de Castlevania: Rondo of Blood. La compilation proposera également une mécanique de Rewing, d'autres « fonctionnalités pratiques » et une galerie d'art virtuelle pour retrouver des illustrations en tout genre.

Avec autant de détails, difficile de ne pas croire à l'existence de ce Castlevania Advance Collection. Sera-t-il révélé au Tokyo Game Show 2021 ? Dès le Nintendo Direct de ce soir ? Ou plus tard ? Affaire à suivre ! Pour les fans, Castlevania: The Art of the Animated Series est disponible à partir de 35,18 € sur Amazon.fr.