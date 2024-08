Castlevania Dominus Collection : trois jeux très appréciés réunis sur Switch, PS5, Xbox et PC

Quasiment aussi vieille que la NES de Nintendo, la franchise Castlevania a eu droit à de très, très nombreux épisodes au fil des années, mais certains restent bloqués sur une plateforme. Heureusement, Konami a dévoilé lors du Nintendo Direct: Partner Showcase une compilation qui va ravir les fans.

Castlevania Dominus Collection regroupera Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin, Castlevania: Order of Ecclesia, trois épisodes sortis à l'origine sur DS et qui vont se refaire une jeunesse sur Nintendo Switch, mais également sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

En plus des trois jeux d’action aventure de la série des Castlevania, c’est également la sortie de Haunted Castle Revisited, une version réimaginée du tout premier Castlevania sur arcade ! Et vous pouvez même y jouer dans son format d’origine !

Faites l’expérience du monde de Castlevania comme jamais, en découvrant des croquis inédits ainsi que de nouvelles fonctionnalités très pratiques telles que la possibilité de rembobiner et de faire des sauvegardes rapides, entre autres !

Castlevania: Dawn of Sorrow

Les aventures de Soma se poursuivent ! Découvrez une toute nouvelle manière de créer d’innombrables armes en combinant des âmes dans ce jeu aux graphismes en 2D époustouflants.

Un an après les événements survenus dans Castlevania: Aria of Sorrow, un jeune homme du nom de Soma Cruz se retrouve une fois de plus mêlé à un complot ourdi par une mystérieuse secte qui vise à ressusciter Dracula. Sera-t-il enfin en mesure d’affronter son destin pour mettre définitivement un terme à cette conspiration ?

Castlevania: Portrait of Ruin

Cette fois-ci, ce sont deux héros qui s’unissent pour tenter de vaincre le mal ! Passez du contrôle de Jonathan à celui de Charlotte d’un seul bouton et mettez à profit leurs capacités spécifiques.

Le Château de Dracula est soudainement réapparu, mais quelque chose cloche.

Jonathan Morris et Charlotte Aulin s’y rendent pour enquêter, mais ils se rendent vite compte que le cerveau derrière tout ça n’est pas celui qu’ils croyaient...

Castlevania Order of Ecclesia

L’énigmatique Shanoa est la seule personne capable d’utiliser les glyphes, qui sont des symboles renfermant une magie puissante.

Rassemblez les glyphes en explorant le Château et ses alentours, et absorbez les pouvoirs des redoutables adversaires que vous combattez !

Les trois glyphes les plus puissants, dont on dit qu’ils seraient capables de vaincre Dracula lui-même, ont été dérobés. Shanoa pourra-t-elle les restituer à l’Ordre et enfin détruire le Seigneur des Ténèbres ?

Haunted Castle

