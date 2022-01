Castlevania : Konami se lance à son tour dans les NFT avec une collection Memorial mise aux enchères pour les 35 ans de la licence

S'il y a bien un sujet sensible dans le monde du jeu vidéo ces dernières semaines, c'est bien celui des NFT, des jetons non fongibles authentifiés grâce au protocole de la blockchain, notamment associés à des objets numériques les rendant ainsi uniques. Les éditeurs, et surtout leurs actionnaires, semblent y voir un nouvel eldorado à conquérir puisqu'après Ubisoft et ses Digits c'est au tour de Konami de s'y mettre... mais pas dans un jeu pour le moment. Konami Memorial NFT, c'est le petit nom donné à une collection qui va célébrer les 35 ans de Castlevania. Clairement, les joueurs se seraient bien passés de ce « cadeau » !

Le communiqué de presse relatant la nouvelle nous apprend ainsi que 14 œuvres d'art (scènes de jeu, BGM, illustrations) totalement virtuelles vont ainsi être mises aux enchères sur OpenSea le 12 janvier à 23h00 en France. Du reste, voici ce qu'il faut retenir :

Konami Memorial NFT est une nouvelle initiative pour partager du contenu aimé par des joueurs du monde entier depuis de nombreuses années. Suite à ce premier projet dans le domaine de la technologie blockchain et des NFT, qui sont à leurs balbutiements, Konami continuera à explorer de nouvelles voies et à écouter les retours des joueurs sur cette collection initiale. Sélection d'œuvres de la collection Konami Memorial NFT : Castlevania – « Dracula's Castle Pixel Art » Nouvelle illustration pour la collection, ce pixel art est basé sur la carte du château de Dracula qui apparaît dans le jeu original. Les niveaux et créatures correspondants ont été ajoutés pour revivre l'action. Castlevania – « Vampire Killer » La musique iconique du premier niveau (Block 1) du Castlevania original, présentée sous la forme d'une vidéo compilant de nombreuses scènes de jeu. Castlevania – « Highlights » Un montage de différentes séquences de jeu, qui se concentre sur les scènes les plus mémorables aux yeux des fans de Castlevania. Le film condense les annales du célèbre chasseur de vampires Simon Belmont et de son attaque au château de Dracula, en 3 minutes et 34 secondes.

Espérons que les célébrations du 35e anniversaire de la licence ne se limite pas à ces NFT et à Castlevania Advance Collection (vendu 17,99 € sur Gamesplanet pour PC). Une récente rumeur voulait qu'un reboot soit en développement, sans plus de détails. Bref, wait & see comme toujours, Konami « évaluant de nouvelles opportunités pour des titres qui dépasseront les attentes des joueurs » en plus de soutenir les jeux existants selon ce même communiqué. Il n'y aurait en tout cas rien d'étonnant à voir d'autres séries cultes de l'éditeur subir le même sort à l'avenir.

