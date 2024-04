Vampire Survivors : deux grosses annonces pour les joueurs PlayStation et les fans de Konami (Castlevania, mais pas que)

Vampire Survivors a rencontré un succès inattendu lors de sa sortie sur PC, où il était vendu à tout petit prix. Depuis, le jeu rogue-like de poncle a été porté sur Xbox, Switch et même mobiles dans une version gratuite, mais le développeur indépendant est resté loin des PlayStation... jusqu'ici.

Oui, Vampire Survivors vient d'être annoncé sur PlayStation 5 et PS4, pour une sortie déjà prévue dans le courant de l'été 2024. Une bande-annonce a été dévoilée, mettant en avant les avis les plus improbables des joueurs et internautes. Mais poncle a profité de l'occasion pour annoncer une collaboration avec Konami et l'une de ses franchises cultes. Trêve de suspens, ce n'est pas Castlevania, qui a pourtant fortement inspiré le développeur et présent dans Dead Cells et bientôt dans V Rising. Non, poncle annonce le DLC Operations Guns feat. Contra, la franchise de shooters à défilement horizontal de Konami. La date du DLC est déjà fixée au 9 mai prochain sur PC, Switch, Xbox et mobiles, il arrivera sur PlayStation en même temps que le jeu de base cet été. Il rajoutera de nouveaux personnages jouables tirés de Contra et une vingtaine d'évolutions d'armes, une première bande-annonce est déjà disponible juste ici :

