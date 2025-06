Berserk or Die : le développeur de Vampire Survivors édite un jeu qui va détruire votre clavier et il est déjà disponible !

poncle, le studio fondé par Luca Galante pour développer Vampire Survivors, l'avait annoncé, il était présent au PC Gaming Show ce soir pour présenter un nouveau qui n'a rien à voir avec son rogue-like. poncle est ici seulement éditeur et c'est Nao Games (Ninja or Die: Shadow of the Sun) qui développe Berserk or Die, un jeu qui menace déjà l'intégrité de votre clavier d'ordinateur.

Berserk or Die est un jeu d'action de type hack'n slash, permettant de contrôler un personnage au centre de l'écran. Des deux bords latéraux arrivent des hordes d'ennemis et pour les vaincre, il faut utiliser « un système de commande unique basé sur un martelage frénétique du clavier pour un maximum de dopamine ». Le principe rappelle un peu les vieilles bornes d'arcade de jeux de versus fighting : plus vous appuyez sur un grand nombre de touches à la fois, plus l'attaque sera puissante. Voici une description de Berserk or Die, rien n'interdit l'usage d'une pelle ou de quelconque accessoire :

Vous êtes le dernier soldat debout sur le champ de bataille.



Des ennemis arrivent de chaque côté, et vous allez devoir rassembler vos dernières forces pour remporter la victoire. Déchaînez votre colère, ou mourez. Votre seul moyen de vous déplacer est d'attaquer vers la droite ou la gauche, alors foncez tête baissée vers le danger ! Les ennemis les plus forts arriveront durant les derniers jours du combat, n'oubliez donc pas de dépenser votre or chez les marchands nocturnes pour vous soigner, obtenir de nouvelles armes, de nouvelles reliques, et survivez pour combattre un jour de plus. Commandes de combat uniques



La fonctionnalité la plus unique du jeu concerne son système de commandes qui rend les combats des plus exaltants. La portée de votre attaque sera de plus en plus grande en fonction de la quantité de boutons sur lesquels vous appuyez. Continuez à attaquer pour libérer une puissante attaque permettant d'éliminer un grand nombre d'ennemis en un seul coup. Remplissez la jauge spéciale pour décupler votre puissance et déchaîner votre fureur sur vos ennemis. Les manettes sont également prises en charge. Marchand



Un marchand solitaire vous vendra ses produits à la fin de chaque jour où vous avez survécu. Pansez vos plaies, améliorez votre équipement, et achetez des objets rares pour continuer le combat. Choisissez votre combattant



Survivez en incarnant des personnages de toutes ères, et équipez-vous grâce à une large gamme d'armes depuis l'armurerie. Survivez jusqu'au jour d'après et décrochez la victoire en utilisant des épées, des katanas, des marteaux d'armes, des bâtons, et plus encore. Conseils pour bien commencer :



Appuyez sur le plus de touches possible pour toucher un plus grand nombre d'ennemis. N'y allez pas de main morte !

Votre or ne vous accompagnera pas dans la tombe, alors dépensez-le pour obtenir des améliorations.

N'oubliez pas de dépenser vos points d'expérience pour augmenter votre puissance !

Ouvrez votre butin pour débloquer de nouvelles armes encore plus puissantes dans l'armurerie !

Berserk or Die est une exclusivité PC, évidemment, il ne demande qu'un Intel Core 2 Duo E520, 8 000 Mo de RAM, une GeForce 9800 GTX+ (1 Go de VRAM) et 400 Mo d'espace libre sur le disque. Non, le jeu ne sort pas en 2009, il sera disponible... eh bien tout de suite, contre 3,59 € sur Steam. Vous pouvez acheter des claviers de rechange sur Amazon.