RUMEUR sur Castlevania et Metal Gear Solid : Konami veut développer de nouveaux jeux avec des studios externes

Depuis Metal Gear Solid V: The Phantom Pain et le départ d'Hideo Kojima, Konami a perdu de sa superbe. L'éditeur repose depuis 2015 sur sa série Pro Evolution Soccer, des projets mineurs comme Super Bomberman R et Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, ou des compilations de jeux rétro. Les joueurs attendent désormais un retour des licences fortes de l'entreprise, et c'est ce qui pourrait arriver avec Silent Hill, pour qui les dernières rumeurs rapportées par VGC font état de deux projets en développement.



Le journaliste Andy Robinson a mis à jour son article avec d'autres informations intéressantes que lui ont rapporté ses sources. D'après elles, Konami rechignerait de plus en plus à faire revenir ses franchises majeures sur le devant de la scène avec ses studios internes, après les échecs de Metal Gear Survive et Contra: Rogue Corps. Il chercherait actuellement à développer davantage de jeux avec des partenaires extérieurs, et « prévoit de travailler sur des jeux Castlevania et Metal Gear Solid via des sociétés externes ».



Il ne s'agirait que d'un plan encore non concrétisé, sans studio choisi pour le moment, et la sortie de ces nouveaux et encore hypothétiques Castlevania et MGS ne se ferait pas avant quelques années. Mais si c'est avéré, cela devrait au moins rassurer les fans qui avaient peur que ces sagas cultes finissent aux oubliettes. En revanche, nous ne sommes pas prêts d'avoir droit à une confirmation de ces bruits de couloir...

