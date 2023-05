RUMEUR sur Metal Gear Solid 3: Snake Eater, une révélation imminente et pas d'exclusivité PlayStation pour le remake

Cela fait presque deux ans que nous entendons parler d'un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, à priori développé par le studio chinois Virtuos. Et si les projets Silent Hill qui étaient au cœur des bruits de couloirs à l'époque ont bien été officialisés depuis, cette version revisitée du classique de 2004 n'a toujours pas été officialisée.

Et si notre salut arrivait ce mercredi 24 mai 2023, à l'occasion du prochain PlayStation Showcase ? C'est ce que laisse entendre Tom Henderson via son site Insider Gaming. Le célèbre leaker indique qu'il saurait de ses sources que le projet serait confirmé lors de l'émission spéciale de Sony Interactive Entertainment, mais qu'il ne serait en revanche pas exclusif au constructeur : le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater serait prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. L'expérience, déjà jouable sur PlayStation 2 et PlayStation 3/Xbox 360 en HD Edition, s'ouvrirait donc à un public plus large que jamais via cette édition actualisée.

Pour mémoire, des rumeurs veulent que Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty aient aussi bientôt droit à des remastérisations, et que Castlevania ait aussi droit à des projets imminents.