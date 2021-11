Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et 3: Snake Eater retirés des plateformes de téléchargement, Konami s'explique

Les premiers Metal Gear Solid ne sont pas vraiment disponibles sur consoles modernes, au contraire des épisodes fondateurs de bon nombre de licences cultes. Et même sur des plateformes plus anciennes, il va désormais être compliqué de se procurer Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear 3: Snake Eater.

Konami vient d'annoncer que, à partir d'aujourd'hui, les versions PS3, Xbox 360, PC et 3DS, ainsi que les compilations qui les comprennent, allaient disparaître du PlayStation Store, du Microsoft Store, de l'eShop de GOG ou encore de la boutique de la NVIDIA SHIELD, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'éditeur se justifie en expliquant qu'il doit travailler pour renouveler les droits de licence de vidéos historiques utilisées dans ces deux volets marquants. Il devrait donc remettre les versions numériques en vente une fois le souci réglé, peut-être sans une partie des images d'archive de la version originale.

Nous travaillons actuellement sur le renouvellement des licences de certaines images d'archives historiques utilisées dans le jeu. Par conséquent, nous avons pris la décision temporaire de commencer à suspendre la vente de METAL GEAR SOLID 2, METAL GEAR SOLID 3 et de tous les produits qui incluent ces jeux du numérique dans les boutiques en ligne du monde entier à partir du 8 novembre 2021. Nous vous remercions sincèrement de votre patience et votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ces produits disponibles à l'achat à nouveau. Merci pour votre soutien continu à la série METAL GEAR. Quels produits seront temporairement supprimés ? PlayStation 3

METAL GEAR SOLID 2: SONS OF LIBERTY HD EDITION



METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER HD EDITION



METAL GEAR SOLID HD EDITION

PlayStation Vita

METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

PlayStation Now

METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

Xbox 360

METAL GEAR SOLID HD EDITION: 2 & 3

Nintendo 3DS

METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER 3D

GOG.com

METAL GEAR SOLID 2: SUBSTANCE

NVIDIA SHIELD

METAL GEAR SOLID 2 HD pour SHIELD TV



METAL GEAR SOLID 3 HD pour SHIELD TV

L'information a tout de même de quoi égayer la curiosité des joueurs. Il n'est pas rare que les éditeurs enlèvent un jeu d'une plateforme de vente pour en proposer une version plus moderne, ce qui est encore arrivé récemment avec des Final Fantasy et Grand Theft Auto. Et sachant que des rumeurs veulent qu'un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater soit en développement, certains imaginent que les actualités sont reliées...

Comme toujours, wait & see, et d'ici là, Metal Gear Solid V: Definitive Experience est disponible à partir de 26,96 € sur Amazon.fr.