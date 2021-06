RUMEUR sur la PlayStation Experience : l'évènement de Sony Interactive Entertainment bientôt de retour, une date en fuite

Vous vous souvenez des PlayStation Experience ? En décembre 2014, Sony Interactive Entertainment avait tenu un petit salon à Las Vegas avec des démonstrations à essayer pour le public et la presse. Le lieu avait changé au fil des années, mais des itérations avaient eu lieu jusqu'en 2017 sur le même format, avant qu'elle soit délaissée en 2018. Des déclinaisons spéciales pour l'E3 permettaient aussi aux Étasuniens de profiter d'une conférence depuis des cinémas, et de récupérer quelques goodies. La communication du constructeur est depuis passée par des conférences ponctuelles et des State of Play pré-enregistrés, mais il se pourrait qu'il revienne bientôt à cette ancienne initiative.

Il vient en effet de redéposer auprès de l'USPTO l'acronyme PSX, utilisé à l'époque pour raccourcir le nom de la PlayStation Experience. Simple précaution ou véritable envie de le réutiliser prochainement ? SIE a en effet manqué l'E3 2021, et même si son catalogue pour les prochains mois est plutôt épars, les fans ont envie d'en savoir plus sur ce qui les attend par la suite, sur PS4 et surtout sur PS5.

La PlayStation Experience étant plutôt associée à un évènement aussi bien physique que numérique, il serait plutôt audacieux d'organiser une rencontre avec du public dans un avenir proche en cette période de crise sanitaire, même si la tendance est au retour à la normale dans beaucoup de pays. La PSX sera-t-elle le lieu des prochaines annonces de Sony Interactive Entertainment dès cet été, ou se tiendra-t-elle plutôt vers décembre, comme les précédentes éditions ? Si c'est le cas, nous aurions certainement droit à un petit quelque chose avant cela.

D'ailleurs, si vous attendez de connaître la date de la prochaine conférence PlayStation, QuimSix a une petite idée sur le sujet. Le membre de Reddit qui avait fait fuiter des informations sur Far Cry 6 dit savoir qu'elle se tiendra le jeudi 8 juillet 2021, et que la version améliorée de Grand Theft Auto V y sera présentée. À prendre avec des pincettes, sur les conseils de l'insider en personne, qui précise que l'information vient d'une nouvelle source.

