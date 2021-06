Sherlock Holmes: Chapter One, le pratique système de déguisements expliqué avec une vidéo de gameplay

Frogwares veut pousser la recette de la franchise encore plus loin avec Sherlock Holmes: Chapter One, un épisode revenant sur les origines du détective. Une cinématique nous montrait encore les décors méditerranéens de l'île de Cordona la semaine dernière, mais une vidéo de gameplay est depuis venue en dire plus sur une mécanique centrale.

Pendant 6 minutes, un commentateur nous emmène à travers les quartiers de l'île en monde ouvert, séparée en 5 districts bien différents que nous découvrirons au fil de l'aventure et qui cacheront des quêtes secondaires. Pour mieux se mêler aux locaux ou gagner la confiance de certains interlocuteurs, il faudra parfois se déguiser avec des accessoires, vêtements et postiches. Cette fonctionnalité aussi amusante qu'utile nous amènera à enfiler des costumes de policier, de pirate et bien d'autres, mais devra être prise au sérieux pour faire parler nos cibles.

Un mode Concentration permettra tout de même de deviner quelle pourrait être la réaction du personnage en face, en plus d'obtenir des détails sur son identité et sa personnalité. Des exemples de situation sont montrés dans cette intéressante séquence. Rappelons qu'il ne s'agira pas de la seule nouveauté importante du titre, qui introduira également un système de combat au corps-à-corps, entre autres.

Sherlock Holmes: Chapter One n'a pas encore de date de sortie, mais il verra le jour en 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Lire aussi : Sherlock Holmes: Chapter One, premier trailer de gameplay entre action et déductions