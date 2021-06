Sherlock Holmes: Chapter One, nouvelle bande-annonce pour le jeu d'aventure avec un jeune détective

Frogwares a accouché en 2019 de The Sinking City, un jeu d'aventure très lovecraftien, mais il va revenir à ses premiers amours dans les prochains mois avec Sherlock Holmes: Chapter One, qui nous fera retrouver le détective anglais dans une version plus jeune, sur une l'île méditerranéenne.

Cette nouvelle bande-annonce de Sherlock Holmes: Chapter One, dévoilée à l'occasion de l'IGN Expo, pose les bases de cette nouvelle aventure, alors que le héros retourne dans son village d'enfance après la mort de sa mère. Un lieu rempli de mystères, idéal pour faire remuer les méninges du détective de 21 ans. Le titre nous proposera un monde semi-ouvert à explorer, mais également des séquences de combats et de tir.

Sherlock Holmes: Chapter One n'a toujours de date de sortie précise, mais il est attendu sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One dans le courant de l'année 2021.