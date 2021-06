CRITIQUE de Luca : La Petite Sirène à l'italienne de Pixar

Même si les cinémas ont rouvert en France et dans de nombreux pays, Disney a conservé sa stratégie de proposer Luca en exclusivité Disney+. C'est donc encore une fois à domicile que vous devez visionner le nouveau long-métrage d'animation des studios Pixar, quelques mois à peine après le très réussi Soul. Mais la comparaison entre les deux projets ne va pas au-delà.

Un long-métrage à destination des plus jeunes, sans réelle double-lecture pour les adultes.

Luca nous conte l'histoire d'un jeune monstre marin qui n'a connu que les profondeurs de ses mers, ses parents lui interdisant de mettre le nez à l'air libre. Suite à une rencontre fortuite avec un certain Alberto, monstre marin également, il va découvrir la vie à la surface, et surtout qu'il peut se transformer en humain dès qu'il n'est pas en contact avec de l'eau. Il va alors goûter aux joies du monde du dessus, en l'occurrence celles du village fictif de Portorosso sur la Riviera italienne, et son désir de liberté va le pousser, lui et son nouvel ami, à partir en quête du Graal des voyageurs : une Vespa. Mais gare à ne pas être mouillé sous peine de reprendre sa forme originale...

Le film d'animation n'est ni le plus réfléchi de Pixar, ni celui qui pousse le plus à la réflexion. Après les errances métaphysiques de Soul, nous avons clairement ici un long-métrage à destination des plus jeunes, sans réelle double-lecture pour les adultes. Surtout que ses thématiques sont toutes vues et revues, y compris dans l'écurie Disney. Entre le héros qui cherche à gommer ses différences pour mieux s'insérer dans la société avant de mieux les accepter, une quête d'émancipation juvénile aux côtés de nouveaux amis, des gags liés à la découverte d'un monde étranger ou des locaux qui ont peur de monstres inconnus qui n'ont finalement rien de méchant, nous avons plus l'impression de voir une nouvelle version de La Petite Sirène, Le Monde de Némo et d'autres classiques encore, plutôt qu'un récit totalement original.

Mais Luca n'en reste pas moins plaisant, grâce à ses protagonistes innocents et amusants, et surtout son cadre qui sent bon les vacances en Italie au siècle passé. Des ciels ensoleillés aux escapades sur les falaises, il nous dépayse davantage avec ses plans extérieurs à la douceur presque nostalgique que par son univers sous-marin peu inspiré. Il y a certes quelques clichés faciles sur la région, mais rien de trop horripilant non plus. Sa sortie au début de l'été n'est clairement pas innocente, mais ces scènes rafraîchissantes faisant office d'appel au voyage auraient clairement mérité d'être diffusées au cinéma, et non sur le meilleur écran de votre domicile. Pas hilarant sans être ennuyant, et peu audacieux sans être trop conformiste, Luca sera donc un Pixar divertissant sans être mémorable, un petit rayon de soleil qui passera dans votre salon pour réchauffer les cœurs avant de se faire vite oublier.

Note : 2,5 étoiles sur 5

Soul est disponible en streaming exclusivité sur Disney+ depuis ce 18 juin 2021 : le service coûte toujours 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.