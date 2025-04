Raw Fury (Post Trauma) critique la sortie surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Même si le jeu avait leaké avant, l'annonce de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered était censé être une suprise. Bethesda a dévoilé une version modernisée de son jeu de rôle, qui était immédiatement disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un shadow drop qui accentue la hype, mais qui dérange les autres éditeurs.

Jonas Antonsson, cofondateur de Raw Fury, a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de donner son avis sur la technique du shadow drop. L'éditeur lançait le même jour Post Trauma, un survival-horror plusieurs fois repoussé, sa nouvelle date de sortie avait été soigneusement choisie, mais le lancement a totalement été occulté par le lancement de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Bien que le compte officiel de Raw Fury ait choisi d'en rire (jaune) en postant « Dieu merci, Post Trauma a été la seule sortie notable d'aujourd'hui et rien d'autre ne s'est produit ! », Jonas Antonsson déclare :

J'ai adoré (quand j'étais plus jeune) et j'adore toujours autant Oblivion et je suis personnellement ravi de le voir prendre un nouveau souffle et d'être présenté à toute une nouvelle génération de joueurs. Mais du point de vue des indépendants et des éditeurs indépendants, c'est là le problème de ces sorties surprises massives. Tout est plus ou moins enterré. Nous n'avons ni l'argent ni la force de frappe nécessaires, alors tout est soigneusement planifié. Y compris la date de sortie, en fonction des autres sorties, etc., pour maximiser nos chances d'attirer l'attention. J'adore le jeu qui est sorti, mais je ressens la douleur pour notre équipe et surtout pour le développeur avec lequel nous avons travaillé pendant des années, qui a mis tout son cœur et son âme dans son jeu.

Post Trauma ne joue clairement pas dans la même cour que TES IV: Oblivion Remastered, mais il est évident qu'en ce début de semaine, toute l'attention de la communauté était portée sur le RPG de Bethesda et non sur le survival-horror développé par Red Souls Games. Ishtar Games, développeur de The Last Spell, a quant à lui déclaré c'était « le jour idéal pour sortir un jeu indépendant ou un DLC ». Le studio lançait en effet Elves of Amberwald, un contenu additionnel pour son jeu de stratégie.

Kepler Interactive sortait quant à lui un autre jeu de rôle dès le lendemain, Clair Obscur: Expedition 33, développé par les Français de Sandfall Interactive. L'éditeur joue lui aussi la carte de l'humour en postant un « OMG c'est comme Barbenheimer », en référence à la sortie simultanée en salles en 2023 de Barbie et Oppenheimer, deux films radicalement différents, mais très attendus. Le studio avait même réalisé un montage photo avec l'Expedition 33 faisant face à une porte d'Oblivion.

omg its like barbenheimer pic.twitter.com/TN1AFzdggc — Kepler Interactive (@Kepler_Interact) April 22, 2025

Il faut dire que, même s'il est lui aussi un RPG, Clair Obscur: Expedition 33 avait une plus grande présence médiatique que Post Trauma et The Last Spell: Elvers of Amberwald, notamment grâce aux excellentes notes de la presse spécialisée. Sur Steam, les deux jeux de rôle sont en tête des ventes, Clair Obscur: Expedition 33 dépassant même The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Cependant, d'après les chiffres de SteamDB, le RPG de Bethesda a réuni 190 000 joueurs en simultané il y a deux jours, contre 69 000 actuellement pour le jeu de rôle français.

Cela n'est pas sans rappeler le cas de Grand Theft Auto VI, qui n'a toujours pas de date de sortie et qui fait suer les autres studios. Ces derniers attendent de savoir quand sera lancé le mastodonte de Rockstar pour programmer leurs propres titres, sauf Sony qui a décidé de sortir Ghost of Yōtei le 2 octobre prochain. Une annonce faite via un simple billet sur le blog PlayStation et non lors d'un State of Play, comme si la date n'était pas si importante. Un futur report à prévoir si GTA 6 arrive au même moment ?

Avec ses évaluations « plutôt positives » sur Steam, Post Trauma vaut le détour, surtout si vous aimez les survival-horror à l'ancienne, le titre s'inspirant des vieux Resident Evil et Silent Hill. Il est disponible sur Gamesplanet, tout comme les deux RPG du moment :