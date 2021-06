Thronebreaker: The Witcher Tales, le jeu de cartes en solo enfin disponible sur Android, avec une version gratuite

À la base, Thronebreaker devait être une extension solo de GWENT: The Witcher Card Game. Mais le projet est devenu trop important pour CD Projekt, qui a décidé de le sortir en stand-alone et de manière payante sur PS4, Xbox One et PC en 2018. L'expérience est parue sur Switch et iOS l'année dernière, mais une plateforme importante n'y avait pas encore goûté : Android.

C'est désormais chose faite, Thronebreaker: The Witcher Tales est disponible sur le Google Play Store depuis cette semaine ! Le client est gratuit et permet de jouer plusieurs heures sans restriction, mais vous ne pourrez pas profiter de l'intégralité de l'histoire. Au bout d'un moment, il vous sera demandé de payer 10,99 € pour débloquer l'entièreté du jeu.

Thronebreaker est un jeu solo mêlant jeu de rôle et de cartes situé dans l'univers de The Witcher qui associe l'exploration axée sur la narration avec des casse-têtes uniques et la mécanique des combats de cartes. Développé par l'équipe à l'origine des instants les plus emblématiques de The Witcher 3 : Wild Hunt, le jeu retrace l'histoire de l'illustre guerrière Meve, reine de deux Royaumes du Nord, Lyrie et Riv. Menacée par une invasion nilfgaardienne imminente, Meve est contrainte de reprendre les armes et de s'engager sur le chemin de la destruction et de la vengeance.

