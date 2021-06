Ratchet & Clank: Rift Apart, un patch 1.001.003 disponible, une bidouille pour améliorer le temps d'input via du 120 Hz retirée

C'est la semaine dernière que Ratchet & Clank: Rift Apart a débarqué sur PS5, et épaté tous ceux qui ont eu la chance de l'essayer. Bon, ils sont encore « rares », faute de stocks de consoles suffisants. Mais ce n'est pas pour autant qu'Insomniac Games ne va pas chouchouter son bébé, notamment avec la première mise à jour majeure depuis la sortie. Le studio vient de déployer un patch 1.001.003, qui corrige quelques bugs et améliore la stabilité générale.



Il modifie également un petit quelque chose lié à l'affichage et au temps d'input. Si vous avez sélectionné le Mode Performance ou Performance RT, vous pouvez jouer à 60 fps, et si vous aviez un écran compatible 120 Hz, et que vous aviez coché l'option « Activer la sortie 120 Hz » dans les paramètres système, cela n'avait pas pour effet de passer la fréquence d'images à 120 ips, mais simplement d'améliorer le temps d'input d'environ 8 ms. Insomniac a remarqué que cela avait aussi malheureusement pour effet de causer des problèmes de compatibilité avec certains écrans et a donc décidé de ne plus permettre cette utilisation du 120 Hz. Il réfléchit néanmoins à une manière de faire revenir cette réduction du temps de latence dans une future mise à jour.

Correctifs généraux et améliorations Amélioration de la stabilité générale du jeu

Empêche les joueurs de rester bloqués si une vidéo d'arme ne se joue pas

Résolution d'un problème où le joueur pouvait rester bloqué pendant la poursuite du Fantôme

Résolution d'un problème où Rivet pouvait apparaître sans son marteau

Résolution d'un problème où Rivet pouvait rester bloquée après avoir collecté des Zurpstones en mode Défi

Divers correctifs supplémentaires

Sortie d'affichage automatique 120 Hz désactivée dans les modes Performance

Avant cette mise à jour, si « Activer la sortie 120 Hz » était défini dans les paramètres système, l'utilisation du mode Performance RT ou Performance détectait automatiquement un affichage compatible 120 Hz et utiliserait un mode de sortie 120 Hz. Bien que cela ne modifiait pas la fréquence d' images du jeu, cela réduit la latence d'entrée d'environ 8 ms. Cependant, utiliser ce mode a introduit des problèmes de compatibilité visuelle avec certains écrans que nous ne nous sentions pas à l'aise d'imposer automatiquement aux joueurs. Nous explorons des moyens de réintroduire cette fonctionnalité de réduction de la latence d'entrée dans une future mise à jour.

