PlayStation Plus et Now : le cumul d'abonnements interdit jusqu'au lancement des nouveaux tarifs, fini les magouilles !

Sony Interactive Entertainment a récemment confirmé que la réunification du PlayStation Plus et du PlayStation Now, entraînant l'apparition des formules PlayStation Plus Essential, Extra et Premium, surviendrait le 22 juin prochain en Europe. Les nouvelles souscriptions coûteront respectivement 59,99 €, 99,99 € et 119,99 € par an.

Les abonnés actuels au PlayStation Plus basculeront automatiquement vers le PlayStation Plus Essential en conservant leur temps prépayé, avec la possibilité de payer un supplément pour transformer leur souscription en Extra ou Premium. Les abonnés actuels au PlayStation Now verront eux leur abonnement transformé en PlayStation Plus Premium sans augmentation du prix de leur souscription actuelle : si vous êtes abonnés aux 2 services, vous basculerez donc vers le PlayStation Plus Premium, avec une prochaine date de paiement unique « correspondant à votre abonnement dont la date de fin est la plus éloignée ».

Sachant que le PlayStation Now coûte actuellement seulement 59,99 € par an, soit 2 fois moins que le futur PlayStation Plus Premium, bien des malins ont été tentés de cumuler leurs abonnements sur plusieurs années pour faire des économies. Le constructeur était évidemment au courant de la combine et a décidé d'y couper court : prétextant une volonté de fluidifier les changements techniques à venir, il empêche désormais de rallonger votre abonnement PlayStation Plus ou PlayStation Now, et ce jusqu'à l'arrivée des nouvelles formules...

Une fois qu'elles seront lancées, les nouveaux clients n'en pâtiront pas, car leur bon d'abonnement PlayStation Plus donnera bien lieu à un abonnement PlayStation Plus Extra, et leur bon d'abonnement PlayStation Now à un abonnement PlayStation Plus Premium : vu que la commercialisation de ce dernier a été arrêtée au début de l'année, autant vous dire qu'il s'agit d'une monnaie rare. Pour les joueurs dotés d'un abonnement en cours, l'addition ne sera pas la même : le bon PS+ ou PS Now que vous utiliserez sera « converti en une durée de votre abonnement PlayStation Plus actuel équivalente à la valeur monétaire du bon ». Autrement dit, il en est fini du stacking de souscription PlayStation Now pour être membre PlayStation Plus Premium à prix réduit sur une longue durée.

Tout est expliqué dans la FAQ officielle mise à jour, à retrouver ci-dessous.



Je suis déjà membre PlayStation Plus et/ou PlayStation Now. Pourquoi est-ce que je reçois un message d'erreur lorsque j'essaie d'ajouter du temps à mon abonnement soit en achetant plus de temps sur le PlayStation Store sur console/web/application, soit en appliquant un bon d'abonnement ? Alors que nous nous préparons à lancer le nouveau service d'abonnement PlayStation Plus, nous travaillons en coulisses pour rendre la transition aussi fluide que possible pour tous nos membres existants. Dans le cadre de ce travail, nous avons temporairement désactivé les adhésions cumulées pour les clients existants jusqu'après le lancement. Soyez assuré que votre code de bon d'achat est toujours valide et que vous pourrez utiliser votre code soit lorsque votre abonnement existant expirera et se désactivera, soit après le lancement du nouveau service PlayStation Plus dans votre région, selon la première éventualité. J'ai un bon d'abonnement PlayStation Plus ou PlayStation Now pour 1 mois, 3 mois ou 12 mois. Que se passera-t-il si je l'utilise avant le lancement du nouveau service PlayStation Plus ? Si vous n'êtes pas membre actuel du service auquel le bon est destiné, vous pouvez échanger votre bon via PS4, PS5, Web et application mobile. Cliquez ici pour obtenir des instructions. Si vous rejoignez le PlayStation Plus et que vous avez toujours un abonnement actif lors du lancement du nouveau service PlayStation Plus, vous passerez au PlayStation Plus Essential. Si vous rejoignez PlayStation Now et que vous avez toujours un abonnement actif lors du lancement du nouveau service PlayStation Plus, vous migrerez automatiquement vers PlayStation Plus Premium.

Si vous avez actuellement un abonnement PlayStation Plus ou PlayStation Now, en raison des modifications que nous apportons au service avant son lancement, vous ne pourrez pas utiliser de code de bon pour ce service tant que votre abonnement existant n'aura pas expiré et n'aura pas été désactivé, ou après que le nouveau service PlayStation Plus soit lancé dans votre région, selon la première éventualité. Soyez assuré que votre code de bon d'achat est toujours valable. Voir la question suivante pour plus d'informations. J'ai un bon d'abonnement PlayStation Plus ou PlayStation Now pour 1 mois, 3 mois ou 12 mois. Que se passera-t-il si je l'utilise après le lancement du nouveau service PlayStation Plus ? Si vous n'avez pas d'abonnement actif : Le bon PlayStation Plus que vous utilisez vous donnera accès à PlayStation Plus Essential pendant la durée indiquée sur votre bon original. Par exemple, un bon PlayStation Plus d'un mois donnera accès à un mois de PlayStation Plus Essential.

Le bon PlayStation Now que vous utilisez vous donnera accès à PlayStation Plus Premium pour une durée équivalente à la valeur monétaire de votre bon d'origine. Par exemple, un bon PlayStation Now d'un mois donnera accès à environ 3 semaines de PlayStation Plus Premium. Voir le tableau de conversion ici pour plus de détails. Si vous êtes déjà client : Le bon PlayStation Plus ou PlayStation Now que vous utilisez sera converti en une durée de votre abonnement PlayStation Plus actuel équivalente à la valeur monétaire du bon que vous utilisez. Par exemple, un bon PlayStation Plus d'un mois donnera accès à environ 3 semaines de PlayStation Plus Extra ou à environ 2,5 semaines de PlayStation Plus Premium. Voir le tableau de conversion ici pour plus de détails.

Vous pouvez donc encore vous procurer des abonnements de 12 mois au PlayStation Plus à 59,99 €, mais sans possibilité de les faire fructifier en abonnement d'une valeur supérieure. La seule manœuvre intéressante reste de s'abonner pour 12 mois au PlayStation Now avant le 22 juin pour bénéficier du PlayStation Plus Premium à prix réduit la première année. Le cumul redeviendra possible après la réunification des services, avec les tarifs voulus par l'éditeur.