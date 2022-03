RUMEUR sur Spartacus : Sony officialiserait la fusion du PlayStation Plus et du PS Now la semaine prochaine

Alors que le PC/Xbox Game Pass cartonne du côté de chez Microsoft, Sony propose encore son PlayStation Plus, permettant de jouer en ligne et d'avoir quelques jeux, pas toujours alléchants, tous les mois. Un service complémenté par le PlayStation Now, pour jouer en streaming à un large catalogue via un abonnement mensuel.

En fusionnant les deux services, Sony aurait un équivalent au Game Pass, et c'est ce qu'il compterait faire avec Spartacus, qui fait parler de lui depuis quelques mois. Seule différence, les exclusivités PlayStation ne seraient pas incluses dès leur lancement. Des formules d'abonnements Essentiel, Extra et Premium avaient fuité récemment, et le constructeur nippon semble aller de l'avant.

D'après les informations de Bloomberg, Sony Interactive Entertainment officialiserait son nouveau service d'abonnement dès la semaine prochaine. Une offensive pour contrer le Game Pass de Microsoft avec un large catalogue de jeux plus ou moins récents, incluant l'accès au multijoueur en ligne évidemment, et qui mélangerait donc PS+ et PS Now, sans les exclusivités day one. Et rien que ce petit détail ne permettrait donc plus de comparer Spartacus au Game Pass, qui rencontre un grand succès grâce à la présence de jeux AAA comme Forza Horizon 5 ou Halo Infinite dès leurs sorties.

Bien évidemment, tout cela est encore à prendre avec des pincettes. Sony n'a pas réagi à cette information, mais si elle est correcte, le constructeur doit préparer activement son annonce qui pourrait survenir dans les prochains jours. En attendant, vous pouvez toujours retrouver des cartes PSN sur Amazon.

Lire aussi : Spartacus : Phil Spencer (Xbox) ne craint pas la fusion des PlayStation Plus et Now chez Sony