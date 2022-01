PlayStation Now : les cartes d'abonnement bientôt retirées de la vente, le début de la fin ?

Pour les réfractaires au paiement en ligne direct, il existe plusieurs manières de profiter des services en ligne des consoles PlayStation. Les joueurs peuvent en effet se procurer des cartes d'abonnement PlayStation Plus ou PlayStation Now en boutique ou en ligne, ainsi que des cartes PSN pour créditer leur porte-monnaie virtuel et pourquoi pas souscrire à ces offres.

Cela va en revanche un peu changer dans les mois à venir. La boutique britannique GAME a en effet envoyé une note interne à ses employés pour qu'ils retirent les cartes d'abonnement PS Now de leurs rayons avant le 19 janvier prochain. VentureBeat a contacté un porte-parole de Sony Interactive Entertainment à ce sujet dans la foulée, qui lui a confirmé la véracité de cette décision et a aussi indiqué que la démarche allait être généralisée dans le monde entier. Les joueurs pourront en revanche toujours se procurer des cartes PSN pour créditer leur compte s'ils le désirent, et les cartes d'abonnement PS+ seront à priori encore proposées.



Globalement, nous passons des cartes-cadeaux PlayStation Now pour nous concentrer sur nos cartes-cadeaux PlayStation actuelles aux différents montants, qui peuvent être échangées contre un abonnement PlayStation Now.

Cet effacement du PlayStation Now sur l'espace public rappelle forcément le Projet Spartacus. La rumeur veut que SIE fusionne le PS Now et le PS+ sous la bannière du PlayStation Plus, avec plusieurs prix selon les services voulus par le joueur. Faut-il comprendre que cette initiative qui va bousculer les habitudes des joueurs PlayStation va bien être révélée dans les semaines qui viennent ? Affaire à suivre !



