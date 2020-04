CONCOURS PlayStation Now : des codes pour un abonnement d'un mois à gagner !

Le PlayStation Now est un service fort pratique qui permet de mettre la main sur des centaines de jeux PS4, PS3 et PS2. Durant le mois d'avril, le sublime Marvel's Spider-Man a rejoint le catalogue. Chose que certains joueurs oublient, le PS Now, ce n'est pas que du streaming, c'est aussi des productions qui peuvent être téléchargées sur PS4 pour en profiter comme il se doit.

Vous pouvez streamer plus de 700 jeux PS4, PS3 et PS2 sur votre PS4 ou votre PC Windows, à choisir parmi une grande variété de genres. Jouez autant que vous le voulez, sauvegardez vos progrès et continuez votre partie sur l'une des deux plateformes, ou bien choisissez parmi plus de 300 jeux PS4 à télécharger sur votre console : vous pourrez y jouer immédiatement, et peut-être même en résolution 4K si vous jouez sur PS4 Pro.

Vous le savez, nous sommes en plein confinement, et le PlayStation Now est un service que nous vous avons recommandé si vous vous ennuyez. Si vous n'êtes pas encore abonnés et que vous hésitez encore, eh bien, nous vous proposons de jouir de cet univers pendant un mois.

Ainsi, nous organisons un concours, sur le site et nos réseaux sociaux, afin de vous donner accès à la plateforme. Comment participer ? Quelles sont les conditions ?

5 codes à faire gagner sur GAMERGEN.COM :

Dans cet article, commentez simplement « je participe » avec un petit merci (ça nous fait plaisir).

5 codes à faire gagner sur le Facebook de GAMERGEN.COM (ICI) :

Être abonné à la page ;

Mettre simplement « je participe » dans les commentaires Facebook.

5 codes à faire gagner sur le Twitter de GAMERGEN.COM (ICI) :

Être abonné à la page ;

Retweeter le post dédié au concours ;

Mettre « je participe #ConcoursGamergen » dans les commentaires Twitter.

Pour ne pas vous faire patienter pendant des lustres, le concours sera de courte durée. En d'autres termes, vous avez jusqu'au dimanche 19 avril, à 20h00, pour participer. Les résultats seront donnés le lundi 20 avril 2020 dans la journée. Les gagnants recevront alors un code en privé. Bonne chance !