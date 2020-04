BON PLAN sur le PlayStation Now : l'abonnement de 12 mois à 44,99 € pour les nouveaux !

Nous l'évoquions en début de semaine : la période est toute trouvée pour passer au Xbox Game Pass et au PlayStation Now. Les constructeurs le savent bien, et mettent le paquet pour nous vendre le service de jeux en illimité avec abonnement.

PlayStation propose ainsi, depuis ce matin et jusqu'au 29 avril, une réduction de 25 % sur le prix d'un abonnement annuel au PS Now. Il est donc affiché 44,99 € au lieu de 59,99 € les douze mois, mais seulement pour les nouveaux abonnés. Il rend ainsi son catalogue avec des centaines de références et son offre en streaming aussi bien appréciable sur PS4 que sur PC, et très attractive. Pour rappel, l'abonnement mensuel coûte toujours 9,99 €, le trimestriel 24,99 €, et une offre d'essai de sept jours est accessible pour les nouveaux clients.

Et si vous n'êtes tout de même pas intéressés par ces tarifs, vous pouvez toujours tenter de remporter un mois d'abonnement via notre concours dédié, ouvert jusqu'à dimanche.

