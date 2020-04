SOLDES du PlayStation Store : encore plus de réductions pour les Super Promo du Printemps !

Inutile de se le cacher, avec le confinement, la période est toute trouvée pour terminer ses jeux en cours ou en acheter de nouveaux. PlayStation ne va pas s'en plaindre, et bien que les promotions auraient certainement été proposées dans des conditions normales, il a lancé les Super Promo du Printemps sur le PlayStation Store la semaine passée.

Les offres sont valables jusqu'au 29 avril, et viennent d'être garnies d'une centaine de nouvelles références, de grands jeux à de nombreux DLC. Call of Duty: Modern Warfare, Les Sims 4, Zombie Army 4: Dead War, Marvel's Spider-Man et bien d'autres bénéficient de réductions allant jusqu'à 60 % pendant deux semaines, alors n'hésitez pas à consulter la liste des produits concernés en page suivante pour savoir si vous allez craquer.

Achat d'une carte PSN