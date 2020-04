SOLDES du PlayStation Store : les promotions du printemps viennent de débuter !

Vous avez déjà fait le tour de vos jeux et vous ne savez pas quoi faire ni à quoi jouer... Eh bien, de nouvelles promotions viennent de faire leur apparition sur le PlayStation Store, il y a de grosses productions à petit prix pour se faire plaisir et tuer le temps !

Les promos du printemps du PlayStation Store commencent aujourd’hui et vous permettra de faire de belles économies sur une large panoplie de super titres PS4!

Dans Star Wars Jedi: Fallen Order, recollez les morceaux de votre passé brisé et terminez votre entraînement de Jedi, développez de puissantes compétences grâce à la force et devenez un maître du sabre au cours de votre quête pour restaurer l’ordre Jedi. Survivez au cœur du Nord-Ouest Pacifique ravagé dans le monde haletant de Days Gone. Forgez votre propre légende sur le terrain grâce à vos talents de footballeur dans FIFA 20.