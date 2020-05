PS4 : 110,4 millions de consoles vendues, c’est énorme

C’est la saison : Sony vient à son tour de révéler son bilan financier pour le trimestre allant du 1er janvier au 31 mars 2020, et dans le même temps celui de l’année fiscale se terminant à cette même date. Il nous donne au passage les chiffres liés à l’univers de la PS4, forcément en baisse après plus de six années de vie.

Entre janvier et mars, ce sont donc 1,5 million de consoles qui sont sorties des usines, soit plus d’un million de moins que l’année précédente sur la même période. Cela permet tout de même à la plateforme d’atteindre les 110,4 millions d’unités vendues à travers le monde. Du côté des jeux, 59,6 millions de copies ont été écoulées sur ce trimestre, dont 66 % en numérique, une hausse de près de 5 millions par rapport à 2019.

Le PlayStation Plus se porte enfin aussi très bien, avec 41,5 millions d’abonnés contre 38,8 au dernier recensement. Notez enfin que, sur l’ensemble de l’année fiscale, le secteur Game & Network Services n’a rapporté « que » 238,4 milliards de yens (environ 2 milliards d’euros) de bénéfices, un résultat énorme, mais en baisse de 24 % par rapport à l’exercice précédent. À l’approche de la PS5, c’est tout de même très honnête.